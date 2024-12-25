Нестабильный чемпион, замечательный Париж, кризис Реала: итоги первого круга Евролиги

Завтра, 26 декабря, стартует второй круг Евролиги сезона-2024/25. Возможно, у самого престижного баскетбольного турнира Европы нет уровня узнаваемости НБА, но от этого он не становится менее интересным.

НБА – это про зрелище, имена, скорости. Евролига – это защита, хотя, безусловно, результативность и здесь растет, тактика, эмоции. I feel devotion, как говорится.

На старте сезона казалось, что все достаточно ясно: кто будет лидером, кто "серостью", кто аутсайдером. Однако далеко не все пошло по классическому сценарию. Иногда был артхаус, иногда фантастика Вильнева, иногда комедии на уровне Монти Пайтона.

Нестабильность чемпиона

Димитрис Яннакопулос – это мистер эпатажность. Владелец Панатинаикоса летом 2023 года сделал сразу несколько важных шагов: пригласил на тренерский мост Эргина Атамана, воспользовался конфликтом Костаса Слукаса с наставником Олимпиакоса Йоргосом Барцокасом и подписал опытного плеймейкера, а также заложил другие кирпичики для построения чемпионской команды. Решающим стало подписание Кендрика Нанна посреди сезона.

Даже лучшей машине нужно пройти краш тест. ПАО изрядно набил синяков в первой половине сезона, однако потом довел дело до логического финала – выиграл Евролигу впервые с 2011 года. Предыдущие три сезона афинский клуб даже не выходил в плей-офф.

В межсезонье "зеленые" не сбавили оборотов. Эргин Атаман привлек в состав своих земляков Чеди Османа (последние 7 лет играл за клубы НБА) и Омера Юртсевена (последние 4 сезона провел за клубы НБА). Глубокая задняя линия пополнилась чемпионом Европы в составе сборной Испании Лоренцо Брауном, который за Маккаби в Евролиге набирал 13,2 очка и отдавал 6,1 передачи.

Казалось, что Голиаф превратился в Голиафа с допингом. Настоящего джаггернаута, который будет уверенно одерживать победу за победой.

Но никто не отменял того факта, что мяч на паркете один, а в баскетболе играют не имена, а команда. Затем добавились факторы травм, дисквалификации лидеров. Панатинаикос с результатом 10-7 идет только восьмым.

BC Panathinaikos

Перспектива на оставшийся сезон: глубина состава, наличие Нанна и других опытных игроков позволит добавить. Учитывая плотность турнирной таблицы, то Панатинаикосу хватит и 12 побед за второй круг, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф.

🚨IMAGE DÉCONSEILLÉ🚨



Terrible blessure pour Mathias Lessort…énorme pensée à lui 🙏🇫🇷



Bon courage !



pic.twitter.com/2yRLpJUZjh — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) December 19, 2024

Главной проблемой является потеря Матиас Лессора. Центровый – звезда не только ПАО, а всей Евролиги. Он получил нелепую травму. О таких повреждениях действительно подходит фраза "на ровном месте". Бигмен для коллектива вырывал своими навыками не один матч, но второй круг Атаман точно проведет без него.

Перестройка гранда

Реал летом пережил настоящее обновление. Ушли на пенсию Руди Фернандес и Серхио Родригес, которые не являлись лидерами коллектива за минутами, но свои 10-15 минут на паркете проводили на опыте и качественно.

Француз Венсан Пуарье устал быть дублером Вальтера Тавареша и принял предложение Анадола Эфеса. Гершон Ябуселе после удачной Олимпиады вообще выкупил свой контракт, чтобы вернуться через 5 лет в НБА. Наверное, только потеря 37-летнего Фабьена Козера не могла считаться критической.

Да, "бланкос" добавили опытного Сержа Ибаку, но в остальном усиливались игроками, которые и в помине не имели тех регалий, что предшественники: Фелиз, Ретен-Мейс, Гаруба. Все это и дало о себе знать.

Мадридский клуб проиграл борьбу за Чеди Османа, не сумел убедить Лонни Уокера, чуть позже присоединившегося к гораздо более "бедному" Жальгирису. Поэтому 8-9 и 12 место это еще и не так плохо. И благодарить надо за это Кампаццо и Тавареша . Конечно, не следует забывать Хезонью и Муса, но от них ожидалось больше.

BC Real Baloncesto

Перспектива на оставшийся сезон: кажется, в последние недели "бланкос" вышли на путь стабильности, дающий определенную надежду фанатам. Команда может завершить сезон с результатом 19-15 или 20-14 и напрямую выйти в плей-офф.

Сейчас начался слух, что Реал планирует побороться за Денниса Смита-младшего. Вероятно, ничего с этим не получится. 10-й пик драфта-2017 настроен через G-лигу вернуться в НБА. Но хорошо, что идет осознание того, что нужно искать своего джокера. ПАО в прошлом году угадал с Кендриком Нанном. Выйдет ли Реалу повторить такой ход?

Гонка за конкурентом

Олимпиакос получил настоящую оплеуху от ПАО весной. Такие успехи конкурента задели его "легенды". И не было лучшей идеи, чем поступать так, как главный оппонент.

Хорошим контрактом удалось привлечь Эвана Фурнье. Вернули после годовой командировки в Национальную баскетбольную ассоциацию MVP Евролиги-2022/23 Сашу Везенкова. Из Афин в Пирей переехал аргентинец Лука Вильдоза. Был подписан лидер Жальгириса Кинан Эванс – он, кстати, еще так и не сыграл за "красно-белых" из-за травмы, полученной еще весной.

Но если ты действуешь как свой соперник, то и проблемы будут схожими. Не все сразу стало единственным механизмом.

BC Olympiacos

Перспектива на оставшийся сезон: кажется, что лишь серьезная травма Везенкова или Фурнье уменьшит шансы греческого гранда на прямой выход в плей-офф. Более того, почему-то именно этот клуб для автора статьи является главным претендентом на победу в регулярном сезоне.

Стабильная нестабильность

Фенербахче после ухода Желько Обрадовича выбыл из числа претендентов на титул, но постепенно вернулся на вершину. Приход Шарунаса Ясикявичюса в прошлом году сумбурный сезон позволил завершить Финалом четырех.

Амбиции "канареек" жаждали большего. Подписание Болдуина, Колсона и Марьяновича подтвердили это. Чуть-чуть внесла коррективы серьезная травма Скотти Уилбекина, но стамбульский клуб все равно хорошо начал чемпионат. Даже являлся лидером таблицы. Сил не хватило – всего 1 победа за последние 5 поединков.

Наверное, Фенербахче и дальше будет чередовать победы с поражениями там, где этого не ожидается. Поскольку такая "болезнь" сейчас есть у каждого клуба Евролиги, то в плей-офф они таки зайдут. Но в матчах за трофей нужно будет сохранять концентрацию и хладнокровие. Причем всем, а не только Найджелу Хейз-Дэвису.

Дебютанту все равно на авторитеты

Париж – новичок Евролиги. Можно сказать, что это новичок на европейской баскетбольной карте. Клуб был основан только в 2018 году и первые три сезона играл во втором по силе дивизионе своей страны.

Амбиции были солидными, что доказала команда в прошлом году, выиграв Еврокубок.

Летом были подписаны для глубины ростера Кэварриус Хейз, Якубу Оуттара и Маодо Ло. Они в своих предыдущих командах Евролиги были, в лучшем случае, стартерами без претензий на звездный статус.

Главной потерей стал уход финского специалиста Туомаса Иссало, после прекрасного года с Парижем решившего войти в тренерский штаб Мемфиса.

Его заменил бразилец Тиаго Сплиттер. Он был ассистентом Грегга Поповича, также работал ассистентом в сборной Бразилии, но самостоятельного опыта не имел. Все это указывало на то, что особых успехов у Парижа не будет.

Безудержный Ти Джей Шортс, выигрывавший MVP Лиги чемпионов и Еврокубка, его земляки Тайсон Уорд и Коллин Малкольм и француз Надир Хифи, которому предсказывают высокий выбор на драфте-2025, решили наплевать на авторитетов – Париж выиграл первый круг турнира.

Особенно сентиментальной была встреча Парижа и Виртуса. 39-летний тренер сумел нанести поражение итальянскому клубу, за который играет 40-летний Марко Белинелли. Они оба становились чемпионами НБА-2014 в составе Сан-Антонио.

Поражения в последних двух матчах от кризисного Реала и от скромного АСВЭЛа дают понять, что бак этого болида понемногу заканчивается. Есть большая уверенность, что второй круг для команды из столицы Франции получится диаметрально противоположным, поэтому даже 7-10 итоговое место можно воспринять как успех.

Все на зеро

История Монако чем-то похожа на парижскую. Да, клубу уже 96 лет, в 70-е и 80-е боролись за самые высокие места и даже играли на международной арене.

Однако потом был упадок до четвертого дивизиона. Подъем начался в 2011 году. За четыре сезона удалось пройти путь от четвертой лиги в элиту.

Клуб из княжества сразу стал крепким середняком и постепенно пробивался на макушку.

Последние два года Roca team становилась чемпионом местной лиги, стабильно выходила в плей-офф Евролиги, но старт этого сезона был далеко не таким, каким ожидало руководство. Времени на исправление ситуации Саше Обрадович не дали.

😄 𝗠𝗼𝗼𝗱 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝟭𝗿𝘀𝘁 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘄𝗶𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗼𝘂𝗹𝗶𝘀 💦#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/ab8QCvMvwo — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 30, 2024

На смену ему пришел легендарный грек Василис Спанулис. Легендарен как игрок. В качестве тренера еще ничего выдающегося 42-летний специалист не показал.

При нем Монако взбодрился, но, возможно, это следствие эмоциональной вспышки. Действительно ли это подход Спанулиса так изменил движение клуба – будет видно дальше.

Монако напоминает не пазл, где нужно сложить детали. Состав, фанаты, финансы, амбиции – это все. Этот клуб – это, скорее, дженга. Наверное, что-то надо убрать, но сделать так, чтобы не разрушилось все полностью.

Прогресс имени чемпиона мира

65-летний Гордон Херберт начал тренерскую карьеру еще 30 лет назад. Его magnus opus стала работа с сборной Германии: бронза чемпионата Европы, чемпионство мира, полуфинал Олимпиады.

Летом после четырехлетней паузы он вернулся в клубный баскетбол. Состав Баварии, который прошлый чемпионат завершил с показателем 13-21 под руководством легендарного испанца Пабло Ласо, не претерпел значительных изменений. Ушел ветеран Серж Ибака, а пришли хорошо знакомые Херберту по сборной Германии Йоханнес Фойгтманн и Оскар Да Силва.

То есть предпосылок для резкого прогресса не было. Впрочем, Гордон нашел подход. Он развязал руки Карсену Эдвардсу, полностью доверился "своим" Ник Вайлер-Беббу, Андресу Обсту, внес коррективы в игру Дэвина Букера. Это принесло результат – клуб занимает пятое место.

Второй эшелон

В последние годы футбольная Барселона вызвала у фанатов отчаяние. Приход Ханси Флика дал веру, а вот баскетбольный филиал все еще "хромает".

После удачного старта начались проблемы. Вернее начались они после вылета Нико Лапровиттоллы. Без "мотора" команды, который и сам мог "скорить", творчество команды исчезло. Иногда удалось победить за счет "хот-хенда" Кевина Пантера (в частности, Црвену Звезду в Белграде), иногда свои лучшие времена вспоминал Ян Веселы (перформанс в восьмом туре против Басконии).

Но какой-либо цельности в действиях коллектива нет. Эль Класико с Реалом на "Плау Блаугране" завершилось победой в овертайме для мадридцев. Вспоминая тот матч, можно уверенно сказать, что победителем стал не тот, кто больше заслужил, а тот, кто меньше налажал. А в той игре обе команды валяли дурака большую часть времени.

Зайти шестерку лучших "сине-гранатовых" будет очень сложно.

Схожие проблемы имел и Анадолу Эфес, поскольку тоже из-за травмы не смог рассчитывать на Шейна Ларкина. Этот период команда провела довольно неплохо, а по возвращении плеймейкера на паркет одержала несколько важных побед, что позволило снова задуматься о солидных целях.

Летом турки подписали Джордана Нвору, Стэнли Джонсона, Венсана Пуарье и Роландса Смитса. Кейс Джонсона вообще провальный, от Нворы тоже явно ожидали большего. Пуарье и Смитс каши не портят, но явного катализатора успеха не задают. Хорошо, что Ларкину помогают другие ветераны коллектива Элайджа Брайант и Родриг Бобуа, а Дариус Томпсон начал напоминать себя времен Басконии.

И все равно тяжело верится, что Анадолу сможет выйти в Финал четырех. Изменить все сможет серб Василий Мицич, но для начала нужно, чтобы Шарлотт таки распрощался с ним, а затем, чтобы сам двукратный MVP Ф4 Евролиги вернулся в не чужой для себя клуб, а не выбрал Мадрид, Барселону или Монако.

Црвена Звезда удивила всех удачным стартом сезона, выиграв первые три игры сезона. Спад ожидался, поэтому даже нынешний результат 9-8 можно считать положительным.

Извечный конкурент "звезды" Партизан летом полностью обновил ростер, подписав 14 новых баскетболистов. Какого-нибудь буста это не дало. Клуб под руководством легендарного Желько Обрадовича борется за желаемое попадание в десятку лучших. Если Карлик Джонс продолжит свою адаптацию к европейскому баскетболу, то может и будут локальные успехи, но на что-то серьезное пока что Партизану рассчитывать рано.

Милан – главная метаморфоза сезона. Довольно слабые выступления и 3-6 на старте закончились отличным подъемом. Сейчас у гранда итальянского баскетбола положительное соотношение побед/поражений.

Как ни странно, внес новое дыхание в клуб молодой Нико Мэннион, который до этого не лучшим образом проявил себя на уровне Евролиги в составе Виртуса и Басконии. Тем не менее, главной движущей силой клуба является Никола Миротич, а также довольно часто ему помогает Зак ЛеДэй. Возможно, сил этим двоим самостоятельно на прямой выход в игры на вылет не хватит, но представитель Серии А должен уверенно забирать позиции зоны плей-ин.

BC Zalgiris

Особенно хочется болеть за Жальгирис. Да, и из-за проукраинской позиции фанатов, и из-за коллективной игры. В начале показалось, что приход Лонни Уокера лишь навредил команде, но опытный Андреа Тринкьери сумел интегрировать его в механизм, поэтому все должно быть для литовского клуба достаточно замечательно. Выше потолка они вряд ли прыгнут, но в том же плей-ин должны финишировать.

Группа аутсайдеров

Маккаби шесть раз становился чемпионом Евролиги. Большинство своей истории этот клуб был если не грандом, то точно топ-клубом.

Внесло коррективы по планам израильского клуба вторжения ХАМАСа 7 октября 2023 года. С тех пор свои матчи домашние матчи Маккаби проводит на нейтральной территории – Рига, а в большинстве случаев – Белград.

Наверное, более "домашним" клубом Евролиги является только Жальгирис. Маккаби на "Менора-Мивтахим" и вне его – это две разные силы. Летом коллектив потерял Уэйда Болдуина, Лорецо Брауна, Бонзи Колсона – эти игроки были ключевыми исполнителями последних лет. К сожалению, достойной замены им найти не удалось.

Эти два фактора и являются фактором того, что сейчас Маккаби имеет результат 4-13.

Баскония, хоть и вернула в Испанию Пабло Ласо, никак не усилила ростер. Лучший скорер Евролиги-2023/24 Маркус Ховард в большинстве матчей и близко не имел того огня, что сезоном раньше. И даже самый харизматичный игрок турнира Чима Монеке тоже не всегда играет на своем уровне. Клуб из Виктории идет с показателем 7-10 и это, кажется, еще не так уж плохо, как могло быть.

И если предыдущие коллективы удивляют знаком минус, то АСВЕЛ, наоборот. Клуб вернул из НБА Тео Маледона, нашел в скромном Шоле Нила Сако, доверился молодому специалисту Пьерику Пупе – это сработало.

Этого и помощи ветеранов Пэриса Ли, Нандо Де Коло и Жоффре Ловерня, вероятно, не хватит для первого в истории плей-офф, но, думаю, рекордное количество побед для клуба за регулярный чемпионат можно будет одержать.

Виртус, а особенно Альба, первоначально рассматривались мальчиками для избиения. Итальянскому клубу финансирование урезал спонсор, поэтому особых мувов летом сделано не было. Да, подписали Вилла Клайберна. Американца считали тем, кто поможет Шенгелии удержать болонцев во "втором эшелоне". К сожалению, не удалось. 34-летний форвард долго "притирался". Даже был слух, что Виртус готов продать его. Этого не случилось, и сам Клайберн солидно прибавил. И все равно, дела у команды не самые лучшие.

Клуб старается находить способы стать посильнее. Луку Банки заменил Душко Иванович, но без ресурсов усилить ростер солидно улучшить результаты вряд ли будет по силам.

Было бы гораздо справедливее, если бы турнир вместо Валенсии покинула именно Альба. Руководство Евролиги решило по-другому. Берлинский клуб никак не усилился, поэтому занимает свое законное последнее место.

Похоже, что в целом все устраивает, иначе бы не отпускали одного из ключевых игроков Тревиона Уильямса в Маккаби за компенсацию.

Турнирная таблица:

Standings provided by Sofascore

Прогноз на сезон-2024/25:

Прямой выход в плей-офф: Олимпиакос, Монако, Панатинаикос, Фенербахче, Бавария, Реал

Плей-ин: Анадолу, Милан, Париж, Жальгирис

Финал четырех : Панатинаикос, Монако, Олимпиакос, Реал

Победитель: Олимпиакос