Он должен был стать первым немецким чемпионом: Штефан Беллоф – несостоявшийся гений

1 сентября 1985 разбился автогонщик из ФРГ – Штефан Беллоф, который оставил, пусть и небольшой, но очень яркий след в истории Формулы-1.

Детство

Родился герой этого рассказа 20 ноября 1957 в небольшом городе Гиссене, или как называют его сами немцы – Gießen, который расположен в ФРГ, или же, простым языком – в "Западной Германии".

Как и его старший брат Георг, Штефан начал заниматься картингом.

Начало

Штефан Беллоф

Причем поздно. Дебют состоялся в 1973 году на Федеральном юниорском кубке Automobilclub von Deutschland (дословный перевод: автомобильный клуб из Германии).

В 1974-м всего лишь 4 место в Кубке ФРГ по картингу.

Штефан Беллоф пыд номером 10

Первой победы пришлось ждать долгих 3 года. Состоялось это в дебютном международном сезоне Штефана. В Люксембурге. Однако занимает лишь 6 место в чемпинате Европы и 13-е в чемпионате мира.

Младшие серии

В конце сезона 1979 22-летний Штефан добрался до Формулы. Правда, всего лишь Форд, и занял второе место в дебютной гонке. А уже в следующем году стал чемпионом, выиграв Германии 8 этапов из 12. Заодно став наконец-то чемпионом страны по картингу.

Штефан Беллоф – чемпіон Німеччини з картингу

В 1981-м восходящая звезда мирового автоспорта до последней гонки боролся за титул чемпиона в немецкой Формуле-3, но в итоге третье место.

Казалось бы, прямой путь в Формулу-2, а оттуда дорога в "Королеву автоспорта". Но для этого нужны были деньги.

Семья Беллоф не бедствовала, содержали небольшую автомалярную мастерскую, но и необходимой суммы, как вы понимаете, не было.

Но в те времена гоночный талант безденежных пилотов значил куда больше чем сейчас. За молодым пареньком уже пристально наблюдали в мире автоспорта. Часть суммы дал концерн Порше, вторую – Вилли Мауэр, хозяин одноименной команды.

Белофф за кермом Maurer MM83-BMW

В гоночном мире бытует мнение, чем выше скорости, тем лучше раскрывается талант.

Дебют немца в Ф2 получился феноменальным. 2 гонки, 2 победы, поул и лучшее время круга. Правда дальше Беллоф не выиграл ни одной гонки, несколько раз приехал на подиум, и, как следствие, 4 место в чемпионате.

Но чем выше скорости, тем и последствия другие. На знаменитой трассе Спа-Франкоршам в Бельгии, в повороте "О-Руж" (Красная вода, – ред.) Беллоф улетает в отбойник. Пронесло. Пилот самостоятельно выбрался из болида и неспешно пошел в боксы.

В 1982 Штефан совмещает выступления сразу в трёх автогоночных сериях. Да-да, такие времена.

А в 1983 дебютировал в кузовной серии DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft, дословно: немецкий гоночный чемпионат), где уже в 1984 стал чемпионом мира.

Кроме того, в составе команды Порше, Штефан еще и получил титул в гонках на выносливость.

Формула-1

Впервые за руль болида Формулы-1, Беллоф сел в конце 1983 года на тестах МакЛарена в Сильверстоуне, вместе с двумя пилотами британской Формулы-3 – Айртоном Сенной и Мартином Брандлом. При чём, случилось так, что Штефан повредил коробку передач ранее, чем Мартин смог сесть за руль.

Штефан Беллоф (зліва), Мартін Брандл (праворуч) і Кен Тіррелл

По итогу, ни один из трёх пилотов не получил места в МакЛарена, а само мероприятие, по правде говоря, было организовано только для того, чтобы показать "конкуренцию" действующим гонщикам коллектива и снизить им зарплату.

Тем не менее результаты немца заметили в другой команде и в сезоне 1984 он уже вышел на старт Гран-при в составе команды Тиррелл.

Можно ли назвать это счастливым лотерейным билетом – сказать сложно, потому как коллектив Кена Тиррелла переживал тяжелые времена, в первую очередь из-за двигателей. Команда продолжала использовать "атмосферный" двигатель Ford Cosworth DFY, в то время как все лидеры использовали турбомоторы, которые были сильнее в среднем на 150 "лошадей".

Штефан Беллоф за кермом боліда Тіррелл Getty Images

О какой-то серьезной конкуренции речи не шло, однако даже в такой ситуации, Штефан как мог, пытался выгрызать какие-то очки при любой возможности. А пиком его карьеры стал Гран-при Монако.

Монако-1984

Гран-при Монако 1984 года вошло в историю, как одно из величайших. 3 июня того года состоялась первая, пускай и заочная, дуэль Айртона Сенны и Алена Проста, а мир впервые узнал о "человеке дождя", который совсем скоро станет "Бразильским волшебником".

Наш герой с большим трудом вышел из квалификации. Все остальные 19 соперников на стартовой решетке имели болиды с турбомоторами.

Но главным фактором стал дождь, который посеял на улицах княжества настоящий хаос. Множество столкновений, сходов с дистанции и ошибок соперников привели к тому, что молодой немец прорвался на третье место.

И пока внимание всего мира было приковано к Сенне, который демонстрировал фантастическую скорость, с легкостью оставив позади себя чемпионов мира Кеке Росберга и Ники Лауду, чуть позади еще более феноменальную скорость показывал наш герой.

Айртон Сенна проходить Нікі Лауду

Вполне возможно, он мог бы даже претендовать на победу, ведь он стремительно догонял ехавших впереди Проста и Сенну, но из-за усиления дождя директор гонки Жаки Икс, с которым немец очень часто боролся на трассе в кузовных сериях на 32 круге остановил гонку. Беллоф – третий.

Штефан Беллоф атакує чемпіона світу Кеке Росберга, Гран-прі Монако-1984

Но если вы попробуете найти на просторах интернета либо фото, либо видео Беллофа на подиуме, все напрасно...

В то время в Монако не существовало подиума в классическом виде, а Князь Монако награждал лишь победителя.

Но вы точно найдете на награждении Сенну, альтер эго которого уже тогда было невообразимым. Именно бразилец считал себя победителем гонки, и нарушив все мыслимые протоколы королевского этикета, пришел на импровизированный подиум.

К слову, ни Прост ни Сенна, на тогда еще не были чемпионами. Француз боролся в том сезоне титул, но верх одержал австриец Ники Лауда, с рекордно маленьким разрывом в 0.5 очка, а бразилец тоже проводил свой первый сезон и находился в середине турнирной таблицы.

Дисквалификация

Самое большое разочарование ожидало Штефана после Гран-при Детройта 1984 года. Тогда вскрылись нарушения командой технического регламента, из-за экспериментов с массой болида, её пилоты были лишены всех очков, а результаты гонок пересмотрены. Таким образом, подвиг немца в Монако был аннулирован…

1985

В 1985 скорость "атмосферного" Тирелла также оставляла желать лучшего. Всё, чего смог добиться Штефан – два очковых финиша в Эшториле и Детройте. Остальные же гонки, он либо вообще сходил, либо, где-то далеко позади обладателей турбомоторов.

Следует также отметить, что в те времена чемпионат Формулы-1 был значительно короче, а регламент мягче, перерывы между Гран-при были длиннее и гонщики часто выступали в других сериях.

И Беллоф продолжал регулярно принимать участия в кузовных гонках. И именно это, в итоге и поставило свою трагичную финальную точку.

1 сентября во время 1000-километрового марафона на трассе Спа-Франкоршам Штефан угодил в гоночную катастрофу: на 78 круге немец преследуя Жаки Икса, того самого, который годом ранее лишил его возможности побороться за победу в Монако, попытался пролезть в щелку в том самом повороте "Красная вода". На этот раз не прокатило. Столкновение. В результате аварии, обе машины загорелись. А через час, из медицинского центра пришла новость о смерти Штефана Беллофа.

Как стало известно немногим позже, Беллоф погиб мгновенно...

Послесловие

Штефан Беллоф так и не стал первым немецким чемпионом Формулы-1. Через 9 лет это сделает Михаэль Шумахер, которому так и суждено было сразиться с тем, кто пришел в "Королевские автогонки" вместе с нашим героем.

К нашему времени Германия имеет трёх чемпионов мира, один из которых – сам "Красный Барон" Михаэль Шумахер. Кто смотрел Формулу-1 в 90-х и начале 00-х, могут помнить еще нескольких пилотов, которые выигрывали гонки.

Но во время карьеры Беллофа картина была совершенно другой. К 1985 году, лишь три победы в Гран-при принадлежали немцам: две Вольфгангу фон Трипсу, еще в ранних сезонах Формулы-1 и одна – Йохену Массу, десятилетием ранее.

Мартин Брандл за 10 сезонов так и не выиграл ни одного Гран-при, преимущественно выступая за команды второго эшелона, а когда получил шанс в Бенеттоне в 1991 году, ее напарником был другой немец, звезда которого восходила на мировой олимп.

Айртон Сенна трижды выиграет чемпионат мира, станет кумиром миллионов людей и так же как и наш герой, погибнет на трассе.

История не терпит сослагательных наклонений и ми никогда не узнаем, как бы сложилась карьера Беллофа. Но одно можно утверждать точно – 1 сентября мир потерял невероятно талантливого и быстрого пилота, гоночный менталитет которого, до невозможного точно отождествлял эпоху. Эпоху, которая была на самой заре "золотого периода" Формулы-1.