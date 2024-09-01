Он должен был стать первым немецким чемпионом: Штефан Беллоф – несостоявшийся гений
1 сентября 1985 разбился автогонщик из ФРГ – Штефан Беллоф, который оставил, пусть и небольшой, но очень яркий след в истории Формулы-1.
Детство
Родился герой этого рассказа 20 ноября 1957 в небольшом городе Гиссене, или как называют его сами немцы – Gießen, который расположен в ФРГ, или же, простым языком – в "Западной Германии".
Как и его старший брат Георг, Штефан начал заниматься картингом.
Начало
Причем поздно. Дебют состоялся в 1973 году на Федеральном юниорском кубке Automobilclub von Deutschland (дословный перевод: автомобильный клуб из Германии).
В 1974-м всего лишь 4 место в Кубке ФРГ по картингу.
Первой победы пришлось ждать долгих 3 года. Состоялось это в дебютном международном сезоне Штефана. В Люксембурге. Однако занимает лишь 6 место в чемпинате Европы и 13-е в чемпионате мира.
Младшие серии
В конце сезона 1979 22-летний Штефан добрался до Формулы. Правда, всего лишь Форд, и занял второе место в дебютной гонке. А уже в следующем году стал чемпионом, выиграв Германии 8 этапов из 12. Заодно став наконец-то чемпионом страны по картингу.
В 1981-м восходящая звезда мирового автоспорта до последней гонки боролся за титул чемпиона в немецкой Формуле-3, но в итоге третье место.
Казалось бы, прямой путь в Формулу-2, а оттуда дорога в "Королеву автоспорта". Но для этого нужны были деньги.
Семья Беллоф не бедствовала, содержали небольшую автомалярную мастерскую, но и необходимой суммы, как вы понимаете, не было.
Но в те времена гоночный талант безденежных пилотов значил куда больше чем сейчас. За молодым пареньком уже пристально наблюдали в мире автоспорта. Часть суммы дал концерн Порше, вторую – Вилли Мауэр, хозяин одноименной команды.
В гоночном мире бытует мнение, чем выше скорости, тем лучше раскрывается талант.
Дебют немца в Ф2 получился феноменальным. 2 гонки, 2 победы, поул и лучшее время круга. Правда дальше Беллоф не выиграл ни одной гонки, несколько раз приехал на подиум, и, как следствие, 4 место в чемпионате.
Но чем выше скорости, тем и последствия другие. На знаменитой трассе Спа-Франкоршам в Бельгии, в повороте "О-Руж" (Красная вода, – ред.) Беллоф улетает в отбойник. Пронесло. Пилот самостоятельно выбрался из болида и неспешно пошел в боксы.
В 1982 Штефан совмещает выступления сразу в трёх автогоночных сериях. Да-да, такие времена.
А в 1983 дебютировал в кузовной серии DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft, дословно: немецкий гоночный чемпионат), где уже в 1984 стал чемпионом мира.
Кроме того, в составе команды Порше, Штефан еще и получил титул в гонках на выносливость.
Формула-1
Впервые за руль болида Формулы-1, Беллоф сел в конце 1983 года на тестах МакЛарена в Сильверстоуне, вместе с двумя пилотами британской Формулы-3 – Айртоном Сенной и Мартином Брандлом. При чём, случилось так, что Штефан повредил коробку передач ранее, чем Мартин смог сесть за руль.
По итогу, ни один из трёх пилотов не получил места в МакЛарена, а само мероприятие, по правде говоря, было организовано только для того, чтобы показать "конкуренцию" действующим гонщикам коллектива и снизить им зарплату.
Тем не менее результаты немца заметили в другой команде и в сезоне 1984 он уже вышел на старт Гран-при в составе команды Тиррелл.
Можно ли назвать это счастливым лотерейным билетом – сказать сложно, потому как коллектив Кена Тиррелла переживал тяжелые времена, в первую очередь из-за двигателей. Команда продолжала использовать "атмосферный" двигатель Ford Cosworth DFY, в то время как все лидеры использовали турбомоторы, которые были сильнее в среднем на 150 "лошадей".
О какой-то серьезной конкуренции речи не шло, однако даже в такой ситуации, Штефан как мог, пытался выгрызать какие-то очки при любой возможности. А пиком его карьеры стал Гран-при Монако.
Монако-1984
Гран-при Монако 1984 года вошло в историю, как одно из величайших. 3 июня того года состоялась первая, пускай и заочная, дуэль Айртона Сенны и Алена Проста, а мир впервые узнал о "человеке дождя", который совсем скоро станет "Бразильским волшебником".
Наш герой с большим трудом вышел из квалификации. Все остальные 19 соперников на стартовой решетке имели болиды с турбомоторами.
Но главным фактором стал дождь, который посеял на улицах княжества настоящий хаос. Множество столкновений, сходов с дистанции и ошибок соперников привели к тому, что молодой немец прорвался на третье место.
И пока внимание всего мира было приковано к Сенне, который демонстрировал фантастическую скорость, с легкостью оставив позади себя чемпионов мира Кеке Росберга и Ники Лауду, чуть позади еще более феноменальную скорость показывал наш герой.
Вполне возможно, он мог бы даже претендовать на победу, ведь он стремительно догонял ехавших впереди Проста и Сенну, но из-за усиления дождя директор гонки Жаки Икс, с которым немец очень часто боролся на трассе в кузовных сериях на 32 круге остановил гонку. Беллоф – третий.
Но если вы попробуете найти на просторах интернета либо фото, либо видео Беллофа на подиуме, все напрасно...
В то время в Монако не существовало подиума в классическом виде, а Князь Монако награждал лишь победителя.
Но вы точно найдете на награждении Сенну, альтер эго которого уже тогда было невообразимым. Именно бразилец считал себя победителем гонки, и нарушив все мыслимые протоколы королевского этикета, пришел на импровизированный подиум.
К слову, ни Прост ни Сенна, на тогда еще не были чемпионами. Француз боролся в том сезоне титул, но верх одержал австриец Ники Лауда, с рекордно маленьким разрывом в 0.5 очка, а бразилец тоже проводил свой первый сезон и находился в середине турнирной таблицы.
Дисквалификация
Самое большое разочарование ожидало Штефана после Гран-при Детройта 1984 года. Тогда вскрылись нарушения командой технического регламента, из-за экспериментов с массой болида, её пилоты были лишены всех очков, а результаты гонок пересмотрены. Таким образом, подвиг немца в Монако был аннулирован…
1985
В 1985 скорость "атмосферного" Тирелла также оставляла желать лучшего. Всё, чего смог добиться Штефан – два очковых финиша в Эшториле и Детройте. Остальные же гонки, он либо вообще сходил, либо, где-то далеко позади обладателей турбомоторов.
Следует также отметить, что в те времена чемпионат Формулы-1 был значительно короче, а регламент мягче, перерывы между Гран-при были длиннее и гонщики часто выступали в других сериях.
И Беллоф продолжал регулярно принимать участия в кузовных гонках. И именно это, в итоге и поставило свою трагичную финальную точку.
1 сентября во время 1000-километрового марафона на трассе Спа-Франкоршам Штефан угодил в гоночную катастрофу: на 78 круге немец преследуя Жаки Икса, того самого, который годом ранее лишил его возможности побороться за победу в Монако, попытался пролезть в щелку в том самом повороте "Красная вода". На этот раз не прокатило. Столкновение. В результате аварии, обе машины загорелись. А через час, из медицинского центра пришла новость о смерти Штефана Беллофа.
Как стало известно немногим позже, Беллоф погиб мгновенно...
Послесловие
Штефан Беллоф так и не стал первым немецким чемпионом Формулы-1. Через 9 лет это сделает Михаэль Шумахер, которому так и суждено было сразиться с тем, кто пришел в "Королевские автогонки" вместе с нашим героем.
К нашему времени Германия имеет трёх чемпионов мира, один из которых – сам "Красный Барон" Михаэль Шумахер. Кто смотрел Формулу-1 в 90-х и начале 00-х, могут помнить еще нескольких пилотов, которые выигрывали гонки.
Но во время карьеры Беллофа картина была совершенно другой. К 1985 году, лишь три победы в Гран-при принадлежали немцам: две Вольфгангу фон Трипсу, еще в ранних сезонах Формулы-1 и одна – Йохену Массу, десятилетием ранее.
Мартин Брандл за 10 сезонов так и не выиграл ни одного Гран-при, преимущественно выступая за команды второго эшелона, а когда получил шанс в Бенеттоне в 1991 году, ее напарником был другой немец, звезда которого восходила на мировой олимп.
Айртон Сенна трижды выиграет чемпионат мира, станет кумиром миллионов людей и так же как и наш герой, погибнет на трассе.
История не терпит сослагательных наклонений и ми никогда не узнаем, как бы сложилась карьера Беллофа. Но одно можно утверждать точно – 1 сентября мир потерял невероятно талантливого и быстрого пилота, гоночный менталитет которого, до невозможного точно отождествлял эпоху. Эпоху, которая была на самой заре "золотого периода" Формулы-1.