Лучший круг в истории и унижение Проста: легендарная гонка Сенны на Гран-при Европы-1993

"Величайшая гонка в карьере Сенны, унижение Проста".

С таким заголовком вышел репортаж журналиста Motoring News (сейчас Motorsport News) Марка Хаджеса о Гран-при Европы 1993 года.

Сезон 1993 года в Формуле-1 должен был стать доминированием Алена Проста. Француз через годовую паузу вернулся за 4 чемпионским титулом, подписав годовой контракт с чемпионским Уильямс Рено, для которого болид построил тогда еще молодой Эдриан Ньюи.

Айртон Сенна в комбинезоне Макларена

Макларен же надеялся только на гений Айртона Сенны. После сезона 1992 года британскую конюшню покинула Хонда – поставщик моторов, а в плане качества двигателей Форд был слишком ненадежным и уступал конкурентам в мощности.

Бразилец отказался от контракта на сезон, подписывая соглашение на каждый отдельный этап (1 млн долларов за гонку).

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Так оно, собственно, и случилось, однако начало чемпионата подарило интригу. Первый этап в Южноафриканской республике выиграл Прост, а Сенна финишировал вторым. Через две недели Сенна взял реванш у своего главного конкурента, забрав домашнее Гран-при. К тому же Прост не смог финишировать на Интерлагосе, и бразилец возглавил зачет пилотов.

И вот третий этап. Гран-при Европы.

Гонка в Донингтоне появилась в календаре 1993-го случайно.

В 1990 году японский бизнесмен Тономори Царумаки достроил новенький автодром Автополис в префектуре Ойта и убедил Берни Эклстоуна провести Гран-при Азии, который и был включен в предварительный календарь сезона 1993. Япония в том году должна была принимать два Гран-при: традиционный – Японии на Сузуке и Азии – на новой трассе в городе Хита.

Автодром Автополіс, 1990 рік

Не так случилось, как предполагалось. Экономический кризис очень больно ударил по Царумаки – бизнесмен продал почти весь свой бизнес, коллекцию антиквариата и отдал автодром под залог местной строительной компании.

Летом 1992-го Эклстоун посетил легендарный фестиваль Монстры рока (Monsters of Rock), проходивший на автодроме Донингтон-Парк, который был построен еще в 1931 году. С 1935 по 1938 там проходил Гран-при Донингтона. Поэтому решение напрашивалось само собой...

Берни Эклстоун и Айртон Сенна, 1993 год

Айртон Сенна жестко раскритиковал решение, назвав трассу колхозной. Бразилец заявил, что гонка превратится в скучное действо без обгонов...

В пятницу во время практики моросил типичный британский дождик, который падал будто ниоткуда. В субботу Уильямсы уверенно выиграли квалификацию: Прост – первый, Хилл – второй.

Схема автодрома "Донингтон-Парк"

Гонка. На второй линии стартовой решетки разместились Михаэль Шумахер на Бенеттоне и Айртон Сенна на Макларене. Буквально за несколько минут до старта из тумана снова заморосило.

Бразилец прозевал старт, дал себя прижать к обочине Шумахеру, чем воспользовался Вендлингер, который вышел на третье место...

Через мгновение после старта

А дальше был легендарный круг Айртона Сенны. Круг, который специалисты и болельщики, считают, и небезосновательно, величайшим в истории.

Бразилец махнул своей волшебной палочкой и продемонстрировал всему миру, почему его называют "Волшебником" и "Человеком дождя". В первом повороте обогнал Шумахера, во втором – Вендлингера, в четвертом – Хилла, а через несколько сотен метров – Проста. Полкруга! Далее бразилец уехал в отрыв, на финише только Дэймон Хилл был в круге с Сенной.

Сенна обходит Проста меньше чем через полкруга после старта Getty Images

Первый круг Гран-при Европы-1993

Причем на определенных кругах Сенна привозил 4-кратному чемпиону мира, который ехал на дождевой резине, около 4 секунд на сликах.

"Я даже не помню, сколько раз мы останавливались из-за шин. Кажется, это рекордная гонка по количеству пит-стопов. Ехать на сликах в настолько скользких условиях – это было невероятное усилие. Ты не чувствуешь свое авто", – отметил Сенна.

"Это было невероятно, мы обогнали всех на круг. Мы могли выиграть гонку с преимуществом в круг над всеми соперниками. Этого не случилось просто потому, что мы замедлились. Но все могло пойти по такому сценарию. Я не помню ни одного Гран-При, которое было бы выиграно в таком стиле. Это был один из тех дней, когда все сошлось воедино: гонщик, команда, обстоятельства на трассе, пит-стопы, информация, стратегия. И это принесло впечатляющий результат", – подытожил Сенна.

Уже после гонки стало известно, что Williams француза страдал от проблем с переключением передач и холостым ходом, из-за чего на мокрой трассе постоянно блокировались задние колеса.

О проблемах своего болида Прост рассказал на пресс-конференции.

"Хочешь поменяться машинами?", – с присущим холодным равнодушием спросил Сенна у Проста.

Был в гонке еще один интересный эпизод, связанный с победителем. Сенна поехал на пит-стоп, но, приблизившись к собственным боксам, увидел жесты механиков, что они не готовы.

За пару кругов до того, Дэймон Хилл показал самый быстрый круг, что не могло устраивать бразильца, и таким образом, он хитростью обновил рекорд круга, конфигурация боксов способствовала. В те времена ограничения скорости на пит-лейне не было.

"Они говорили мне заехать [на пит-стоп], но я не заехал. Я заехал позже, но они не были готовы и мне пришлось проехать мимо них. Такие погодные условия – это лотерея", – прокомментировал инцидент бразильский гонщик.

Как было на самом деле, не знает никто, возможно, команда Макларен действительно ошиблась, хотя в это верится с трудом. Факт остается фактом.

Кстати, тогда Сенна получил и один из самых необычных призов в истории Королевских автогонок. Дело в том, что спонсором Гран-при выступала японская компания "Sega", которая специализировалась на производстве игровых приставок. Поэтому на кубке красовался Соник – персонаж популярной тогда игры.

Айртон Сенна с кубком Гран-при Европы 1993 года Getty Images

Интересный факт: Гран-при Европы-1993 в конце года получило награду за лучшую организацию этапа.

По иронии судьбы, Формула-1 больше никогда не посетит Донингтон. Хотя на сезон 1994 года этап был в предварительном календаре, однако его заменили на Гран-при Тихого океана...

Ален Прост уверенно выиграет чемпионат 1993-го и покинет Формулу-1 навсегда. Айртон Сенна в 1994-м перейдет наконец в Уильямс и на 7 круге Гран-при Сан-Марино в Имоле вылетит в стену в повороте "Тамбурелло"...