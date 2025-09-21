Шестой Гранд-слэм Ферстаппена, Норрис не воспользовался ошибками Пиастри: итоги этапа Формулы-1 в Азербайджане

Старт этапа в Баку настраивал на то, что не стоит ожидать чего-то неординарного. Однако погода во время квалификации Гран-при Азербайджана внесла свои коррективы. Причем они были настолько существенные, что те, кто пропустил квали, очень сильно удивился положению пилотов в Топ-10. А потому интрига на саму гонку была закручена сильнее не придумаешь.

Но прежде чем переходить у непосредственным событиям этапа, стоит сначала вспомнить то, что произошло незадолго до его старта.

Планы уйти трехкратным чемпионом

Будущее Фернандо Алонсо все чаще становится главным вопросом во время общения испанца с прессой.

В следующем году Нандо отметит свое 45-летие, он с запасом является главным ветераном Формулы-1. Но он все еще с нами. Начиная с этапа в Испании Алонсо регулярно заезжает в очки, но не более. И это явно не то, чего ему хочется.

Спортсмены, как Алонсо, очень редко соглашаются на меньше, чем борьба за победы. Еще на старте сезона все в Астон Мартин говорили, что этот год нужно просто перетерпеть. Фернандо это понимает, и уже имеет определенные планы на будущее.

Как обычно бывает? Если команда спрогрессировала и демонстрирует отличные результаты, ты в ней задерживаешься, чтобы развить успех. У Алонсо все наоборот.

Нандо планирует уйти из Формулы-1 после сезона-2026, если в следующем году Астон Мартин даст ему конкурентный болид. Если же результаты все еще будут разочаровывающими, испанец останется на еще один сезон. Хочет закончить карьеру на хорошей ноте с приятными воспоминаниями. И, по возможности, с третьим чемпионским титулом в кармане.

Где будет Ферстаппен после 2026 года?

Когда уже все перестали об этом говорить и даже думать, на сцену вышел Рэймонд Вермелен, менеджер Макса Ферстаппена, чтобы снова обсудить будущее четырехкратного чемпиона мира.

Всем прекрасно известны опции в контракте Макса с Ред Булл, согласно которым он может покинуть команду при условии, если она не даст ему хороший болид, который позволит бороться за титул. За этим следили в этом году, за этим будут следить в следующем.

Вермелен решил сразу выложить все карты на стол: если Ред Булл не будет претендовать на победы, Ферстаппена в команде в 2027 году не будет. Следующий сезон будет ключевым в этом вопросе. Затем эта роль перейдет на сезон-2027. Затем – на 2028-й.

Кажется, что Ред Булл не сможет чувствовать себя в безопасности в вопросе сотрудничества с Ферстаппеном до самого завершения его карьеры...

Самая безумная квалификация

Пропустив самую долгую в истории квалификацию, фанат Формулы-1 мог процитировать лишь героя Эда Хелмса из фильма "Мальчишник в Вегасе": "Что за ужас тут творится?!".

Действительно, то, что началось в первом сегменте, задало тон всей сессии. Сначала Алекс Албон ошибся при входе в первый поворот, что привело к поломке передней подвески и красным флагам. Сессия возобновилась, и эстафету Албона подхватил Нико Хюлькенберг, к ним присоединился Франко Колапинто.

Погода постепенно начала влиять на происходящее на трассе за счет сильного ветра. С этим не справился Оливер Берман – довольно легкий контакт со стеной, но достаточный, чтобы сломать подвеску и вызвать красные флаги.

Шарль Леклер решил поддержать воспитанника Феррари: сначала монегаск просто "поцеловал" заграждение в том же месте, где это сделал болид Бермана, а уже в третьем сегменте ошибся при торможении и влетел в барьеры.

Но и на этом фестиваль нервных срывов механиков не закончился. Достаточно неожиданно ту же ошибку, что и Леклер, повторил Оскар Пиастри. Шестая авария, шестые красные флаги.

We had SIX red flags and so much drama in qualifying 😵#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qFuv0d5tdF — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

F1 drivers at the Azerbaijan GP pic.twitter.com/1D4XZztl9F — F1 TROLL (@f1trollofficial) September 20, 2025

Вот так двухчасовая квалификация, которая длилась дольше Гран-при Италии, побила рекорд Формулы-1 по количеству красных флагов. Предыдущий рекорд был установлен в Имоле 2022 года, который повторили в прошлом сезоне в Бразилии (по 5 красных флагов).

🚩 Albon hits Turn 1 barrier

🚩 Hulkenberg hits barrier at Turn 4

🚩 Colapinto crashes at Turn 4

🚩 Bearman clips barriers at Turn 2

🚩 Leclerc crashes at Turn 15

🚩 Piastri crashes at Turn 3



We had a record SIX red flags in qualifying 😮 #F1 #AzerbaijanGP — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Но какой бы безумной не была квалификация, победитель не был сенсационным: Макс Ферстаппен испортил праздник Карлосу Сайнсу, отобрав у пилота Уильямс поул. Забавно, что в этом году у Макса больше поулов (6), чем у Пиастри (5) и Норриса (4). Вот вам и быстрейшая машина пелотона.

Место на втором стартовом ряду заработали Лиам Лоусон и Андреа Кими Антонелли. Юки Цунода оказался в Топ-6, а Ландо Норрис умудрился не воспользоваться ошибкой напарника, показав только седьмой результат. Это, конечно же, сыграло свою роль в гонке.

Худший уик-энд в карьере

Этап в Баку не предвещал ничего плохого для Оскара Пиастри. За исключением второй практики, австралиец демонстрировал высокий темп. Но именно во время второй тренировки прозвенел первый тревожный звонок, когда Оскару повезло не разбить болид после контакта со стеной.

После аварии в конце квалификации казалось, что хуже уже быть не может: старт с девятого места, напарник и главный соперник в борьбе за титул впереди. Ну хоть шасси на болиде поменяли без штрафа.

Но начало Гран-при оказалось еще более провальным. Сначала Оскар стал автором фальстарта (чем, к слову, подставил Алонсо, который ориентировался как раз на старт австралийца), после чего повторил свою ошибку из квалификации, неправильно рассчитав точку торможения, а также влажную трассу.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Вместо борьбы за призовые места Пиастри скосплеил Леклера из Зандворта, сев у трека с телефоном, решив посмотреть за событиями гонки.

Авария в квали, фальстарт и авария на первом круге Гран-при – вряд ли можно вспомнить более ужасный уик-энд в карьере Пиастри. Но, тем не менее, своими ошибками Оскар еще сильнее закрутил интригу в чемпионской гонке.

Были все карты на руках...

Хоть он и его напарник, Норрис явно с некоторой долей удовольствия наблюдал за проблемами Пиастри. Напарник напарником, но титул чемпиона мира в сезоне получит только один, и Ландо точно не хочет упустить возможности примерить на себе эту корону.

Сход Пиастри на первом же круге должен был вдохновить Норриса, который и сам не то, чтобы хорошо провел квалификацию. Старт с седьмого места все равно лучше старта с девятого, где оказался Оскар. Но в этот день удача не была на стороне Норриса.

Британец успел проиграть позицию Леклеру, после чего застрял за монегаском до момента пит-стопа пилота Феррари. Механики Макларен провалили замену шин на болиде Ландо, который впоследствии вернулся за Шарлем. За счет более свежей резины и быстрого болида Норриса справился с оппонентом, но подняться выше стартового седьмого места он так и не смог.

В итоге Норрис отыграл у Пиастри всего шесть очков, и Оскар этому факту безусловно рад – такую разницу он мог проиграть и в обычной гонке, без схода.

Супермакс все еще претендент?

Результаты свободных тренировок не намекали на то, что Макс Ферстаппен сможет побороться за поул. Но получилось так, как получилось. Даже в самый безумный день нидерландец оказался одним из самых стабильных элементов Формулы-1.

Как и двумя неделями ранее в Монце, Ферстаппен провел невероятно уверенную гонку, можно даже сказать скучную. Как и в Италии, Макс продемонстрировал доминирование уровня 2023 года.

Не проспав старт, пилот Ред Булл медленно, но уверенно отрывался от преследователей. В принципе, после первых 5-10 кругов стало понятно, что никто не сможет отобрать у Макса победу, только его собственная ошибка. Но когда мы ее видели последний раз? То-то же.

Поул, победа, лидерство от старта до финиша и самый быстрый круг – все это дало Ферстаппену его шестой Гранд-слэм в карьере. Столько же у Льюиса Хэмилтона, на секундочку. И уступают они только легендарному Джиму Кларку с восемью подобными уик-эндами.

Сразу после квалификации руководитель Макларен Андреа Стелла заявил, что Ферстаппен претендент не только на победу в гонке, но и на титул чемпиона мира. На тот момент отставание Макса от Пиастри составляло 94 очка. Сейчас оно сократилось до 69 баллов за семь этапов до конца сезона с тремя спринтерскими гонками впереди. Неужели Ферстаппен сможет сотворить настоящее чудо, которое не удалось Норрису в прошлом году?

Первый "Smooth operation" Сайнса в Уильямс

Вряд ли кто-то станет спорить, что до Гран-при Азербайджана карьера Карлоса Сайнса в Уильямс разочаровывала. Сотрудничество испанца с британцами явно не оправдывало возложенных ожиданий, особенно на фоне успешных выступлений Алекса Албона. Но в Баку напарники словно поменялись местами и все кардинальным образом изменилось.

Пока Албон ломав болид в квалификации и выбивал соперников в гонке, Сайнс взял на себя бразды лидера. В той хаотичной квали именно Карлос был главный претендентом на поул, показав хорошее время. Вот только Ферстаппен не позволил экс-напарнику принести коллективу из Гроу его первый поул со времен Фелипе Массы в Австрии 2014 года.

Старт со второго места тоже был хорошим вариантом, учитывая, что позади были не Макларены и Феррари, а Лиам Лоусон на Рэйсин Буллз и потерявший уверенность в себе Андреа Кими Антонелли из Мерседес.

На протяжении большей части дистанции Сайнс прекрасно себя чувствовал на второй позиции. Да, он все больше и больше проигрывал Ферстаппену, но он, кажется, и не рассчитывал победить. Для него было важно не потерять подиум.

И хотя на подиуме он все же оказался, Сайнс проиграл второе место Джорджу Расселлу. Незадолго до их пит-стопов Карлос попросил команду проследить, чтобы оппонент не прошел его за счет андерката. Получилось наоборот – Расселл с комфортным запасом в три секунды опередил Сайнса более поздней остановкой.

Разочарование наверняка присутствовало в голове Сайнса, но подиум есть подиум. Такой необходимый и такой своевременный. Не только для гонщика, но и для команды. Последний раз пилот Уильямс финишировал на подиуме в Бельгии 2021 года. Но ту позорную трехкруговую гонку все хотят забыть. Так что это первый по-настоящему боевой подиум со времен... Баку 2017. Да, снова Азербайджан. Тогда тоже были свои дикие события, которые привели к третьему месту Лэнса Стролла.

И, конечно же, Сайнс не мог не отметить такое знаменательное событие своей фирменной песней "Smooth Operator", которую включили в паддоке сразу после финиша.

Нельзя не отметить, что Карлос стал только вторым пилотом после Алена Проста, который оказался на подиуме в статусе гонщика Макларен, Феррари и Уильямс. Красивое достижение.

Ну и как тут не вспомнить, что Карлос Сайнс заработал первый подиум в составе Уильямс раньше, чем один небезызвестный чемпион, который заменил его в Феррари. Неловко.

Джордж заслуживает аплодисментов

Старт этапа в Баку состоялся без участия Джорджа Расселла, который не смог побеседовать с журналистами из-за плохого самочувствия.

Борясь с болезнью и ее последствиями, британец хорошо держался в практиках, а вот в квалификации умудрился уступить напарнику больше 0,2 секунды.

Все по своим местам расставила гонка, во время которой Джордж демонстрировал высокий темп, едва ли не лучший во всей группе преследователей Ферстаппена. Расселл справился с соперниками и не лучшим самочувствием и приехал к финишу вторым.

После гонки руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что еще в пятницу Расселл не знал, сможет ли он выступить вообще – настолько плохо ему было. Как видим, смог, еще и как.

"Феррари" этапа: не та команда, Карлос!

Самый забавный момент всего азербайджанского уик-энда произошел еще в пятницу, когда Карлос Сайнс, не зная о своей будущей судьбе призера и почти поул-ситтера, по ошибке заехал в боксы не своей команды. Спустя лишь некоторое время испанец понял, что его окружают механики не Уильямс, а Альпин.

Французская команда может и была бы счастлива видеть Сайнса, а не Колапинто, своим гонщиком. Но до конца сезона ей придется терпеть аварии аргентинца и статус худшего коллектива Формулы-1.