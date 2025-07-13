Виктор Цыбуленко: пережил порок сердца, немецкую оккупацию и стал королем Рима

13 июля исполняется 95 лет со дня рождения Виктора Цыбуленко, легендарного украинского советского легкоатлета, олимпийского чемпиона Рима-1960 в метании копья.

Писать о Викторе Цыбуленко легко и приятно: ведь он был современником, которого я много раз видел; активно участвовал в спортивной жизни Украины; о нем есть немало замечательных материалов в украинской спортивной прессе, в частности на нашем сайте, которые я использую с благодарностью к коллегам – Виктору Ястребову ("2000"), Елене Павловой ("Обоз"), Максиму Розенко ("Чемпион") и другим.

Виктор Цыбуленко

От снежка – к гранате, от гранаты – к копью

Родился прославленный метатель 13 июля 1930 года в селе Веприк Фастовского района Киевской области. Через год его отца, который имел 20 соток земли и тройку хороших лошадей, решили "раскулачить". Родители были вынуждены оставить мальчика бабушке и сбежали в Киев. Потом они забрали сына к себе, а когда все стихло, вернулись.

В начале Второй мировой войны отец будущего олимпийского чемпиона некоторое время прослужил в охране аэродрома в Святошине, а затем вернулся в Веприк.

Немецкие оккупанты заставили Сергея Цыбуленко работать старостой села и руководить неким новым колхозом. Когда советские войска освободили село, старшего Цыбуленко не в чем было обвинять, его снова забрали в армию, откуда он пришел контуженным и полуслепым.

В детстве Виктор ловко бросал снежки, представляя, что это гранаты, летящие на вражеские танки. Однако его спортивная карьера в метании могла бы не начаться: после падения с "качелей-тарзанки" и потери сознания сельский фельдшер диагностировал у парня порок сердца и запретил любые занятия спортом. Позже диагноз подтвердили во время медкомиссии в железнодорожном училище, из-за чего Виктора не взяли в помощники машиниста, только в санитарную группу. И еще раз напомнили – никакого спорта.

Когда Виктор услышал по радио, что чемпионат Киева по метанию гранаты выиграли с результатом 55,75 м, он знал, что способен на лучший результат. Взяв у физрука гранату, бросил ее за забор школы, на расстояние около 70 метров.

Учитель сразу понял, какой у парня потенциал, и направил его к тренеру по легкой атлетике Владимиру Козловскому. Именно Козловский, по словам нашего героя, открыл ему двери в большой спорт.

В то время случилось еще одно чудо – медобследование показало, что порока сердца уже нет – перерос.

Цыбуленко начал карьеру легкоатлета в метании диска и толкании ядра.

В 1948 году в Ленинграде он принял участие в первых для него крупных соревнованиях – первенстве Центрального совета спортивного общества "Трудовые резервы". Виктор победил в толкании ядра, затем в метании диска и установил рекорд общества в метании гранаты.

Именно на тех соревнованиях он впервые в жизни взял в руки копье и сразу занял второе место.

На открытии киевского стадиона СКА, 1 мая 1951 года, Цыбуленко бросил гранату на 89,39 м – это был рекорд СССР, как оказалось, вечный: за следующие 40 лет существования страны его так и не смогли превзойти. Вскоре соревнования по этому виду спорта перестали проводить.

Во время службы в армии выступал за киевский СКА. Впоследствии окончил Киевский институт физкультуры (1958), а в Советской армии дослужился до подполковника (вышел в отставку в 1985 году).

На чемпионате СССР 1950 года в Киеве 20-летний Виктор Цыбуленко с результатом 66.16 м занял второе место, проиграв эстонцу Гарри Валману 24 см. Именно тогда он вошел в элиту советского метания копья.

Виктор Цыбуленко papagosha67.media-platform

В 1951 году Виктора включили в состав команды, которая выступала на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Перед началом турнира он повредил палец, борясь с товарищем. Поэтому выступил в толкании ядра, заняв 5 место.

Чемпионом Союза Цыбуленко впервые стал в августе 1952 года в Ленинграде. Но еще за три недели до того он доказал, что является сильнейшим советским метателем, на Олимпиаде-1952 в Хельсинки.

Три Олимпиады Виктора Цыбуленко

На первые для атлетов СССР Олимпийские игры Виктор ехал третьим номером сборной – после ленинградцев Владимира Кузнецова и Юрия Щербакова. Молодой украинец с результатом 71.72 сенсационно занял 4 место, отстав от бронзового призера финна Тойво Хюютияйнена всего на 17 см.

По воспоминаниям самого Цыбуленко, он мог выступить лучше, помешала досадная травма: подвернул ногу во время квалификации из-за очень больших штанов (по фасону они были как шаровары, да еще и выдали слишком большого размера) и шипов на обуви, которыми он за штанину зацепился. Поэтому в финале метал почти без разбега.

Виктор Цыбуленко

Чемпион – американец Сай Янг показал 73.78 м (олимпийский рекорд). Относительно советских товарищей-конкурентов, Кузнецов финишировал шестым (70.37), а Щербаков – тринадцатым (64.52).

На упомянутом ранее чемпионате СССР-1952, Цыбуленко показал 72.26 м, значительно опередив Кузнецова (67.47) и Щербакова (65.44).

Правда, на чемпионатах СССР в 1953 и 1954 годах Владимир Кузнецов выигрывал золото. Однако украинец вернул себе первенство и удерживал его три года подряд (1955-57) и в 1959 году. Это было особенно важно в контексте олимпийских циклов.

На пике формы (как говорят сейчас, в прайме) параметры Цыбуленко составляли: рост – 188 см, вес – 92 кг.

С 1954 года с ним работал тренер Зосима Синицкий, выдающийся специалист, который много лет заведовал кафедрой легкой атлетики Киевского государственного института физической культуры.

На Олимпийские игры 1956 года в Мельбурн Виктор ехал признанным первым номером сборной СССР – в компании того же Владимира Кузнецова и Александра Горшкова.

Во время соревнований метателей копья на Играх в Мельбурне (26 ноября 1956) был сильный ветер, и определенное преимущество имели атлеты, которые делали попытки, когда ветер утихал.

Виктор Цыбуленко (справа)

Впрочем, победа норвежца Эгиля Даниэльсена с мировым рекордом 85.71 м не вызывает никаких сомнений. В историю мировой легкой атлетики вошел сюжет о том, как второй призер, поляк Януш Сидло, одолжил Эгилю свой современный металлический снаряд – когда норвежец не мог показать лучшие результаты со старым деревянным копьем. Это был выдающийся случай фейр-плей. Сидло метнул на 79.98 и получил серебро. А Виктор Цыбуленко с результатом 79.50 взошел на пьедестал, завоевав бронзу. Александр Горшков стал восьмым (70.32), а Владимир Кузнецов – двенадцатым (67.14).

За успех в Мельбурне Виктор Цыбуленко получил звание "Заслуженный мастер спорта СССР", орден "Знак почета". В 1957-м ему выдали двухкомнатную квартиру в доме совмина с высокими потолками (3,5 м).

Виктор Цыбуленко

В июле 1960 года в Москве прошел чемпионат СССР по легкой атлетике, где проводился отбор на Олимпийские игры. Первое место взял эстонец Март Паама (79.77 м), который почти на два метра опередил 30-летнего украинца (77.87). Третьим стал ленинградец Иван Сивоплясов (76.80). Таким составом и поехали в Рим.

"Перед Олимпиадой в Риме-1960 выступал во Львове перед рабочими ЛАЗа. Они спросили: "На что рассчитываешь?" Я начал рассуждать: в Хельсинки было четвертое место, в Мельбурне – третье. Значит, в Риме должно быть второе. Но если будет первое, возражать не стану. Получилось, как в воду глядел", – вспоминал позже Цыбуленко.

Несколько обстоятельств были неблагоприятными: он травмировал плечо незадолго до Игр, а его тренера Зосиму Синицкого в Рим не взяли – опекал Виктора персональный тренер Владимира Кузнецова Леван Сулиев. Кузнецов на Игры не отобрался, а Сулиев привез в Рим Эльвиру Озолину, которая стала чемпионкой.

В свободное от хлопот об Озолине время Сулиев немного занимался Цыбуленко. Прежде всего, он дал спортсмену три дня отдыха: чтобы тот успокоился и настроился на соревнования.

А потом начало везти.

В день квалификационных соревнований (7 сентября) Эгиль Даниэльсен не смог выполнить квалификационный норматив и не прошел в финал.

Виктор Цыбуленко

В день финала, 8 сентября, действующий рекордсмен мира американец Эл Кантелло, который в июне 1959 года показал 85.04 м, закончил турнир с результатом 74.70, чего хватило лишь для 10 места.

Однако главное сделал сам Цыбуленко – в первой же попытке метнул снаряд на 84.54 м. При этом его нога остановилась за несколько сантиметров до линии заступа: даже судья улыбнулся и показал ему под ноги. Второй призер, немец Вальтер Крюгер, показал 79.36, а венгр Гергей Кулчар – 78.57. Преимущество Цыбуленко оказалось безоговорочным.

Виктор Цыбуленко (в центре) - Олимпийский чемпион Рима-1962 papagosha67.media-platform

Март Паама показал 74.56 (11 место), а Иван Сивоплясов не квалифицировался в финал. Поэтому весь советский престиж в метании копья снова поддержал украинец Виктор Цыбуленко.

За олимпийский триумф в Риме Цыбуленко дали орден Трудового Красного знамени и денежную премию 15 тыс. рублей – "старыми", ведь в следующем году прошла реформа, и деньги превратились в 1500 р.

Чемпионскую медаль не продал

Свою последнюю медаль всесоюзного первенства Виктор Цыбуленко взял в 1962 году в Москве: это была бронза. Тогда уже взошла звезда Яниса Лусиса, который унаследовал олимпийскую славу Цыбуленко, выиграв золото в Мехико-1968, серебро в Мюнхене-1972 и бронзу в Токио-1964. В том же 1962 году на чемпионате Европы в Белграде Лусис выиграл золото (82.04), а Цыбуленко стал вторым (77.92).

Символическая передача эстафеты состоялась.

Закончив активную карьеру, Виктор Сергеевич четыре года служил офицером в ГСВГ (Группа советских войск в Германии). За это время подготовил два десятка мастеров спорта СССР по различным дисциплинам. С 1972 по 1985 годы он работал преподавателем киевского зенитно-ракетного училища. Дослужившись до подполковника, вышел на пенсию. Однако не отдыхал, а начал тренировать детей, много лет работал в ДЮСШ олимпийского резерва "Старт".

В 2002 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы ему присвоили звание полковника и вручили орден "За заслуги" III степени. Орденом "За заслуги" II степени ветерана наградили в 2012-м.

Виктор Цыбуленко, начало 90-х

Как бы трудно ни было в лихие 90-е, чемпион не согласился продать свою золотую олимпийскую медаль, хотя ему предлагали очень большие по тем временам деньги – 5000 долларов:

"Меня активно уговаривали, – рассказывал Цыбуленко, – Я ответил, что буду нищим, милостыню просить, но свою медаль не продам. Даже за миллион долларов! Слишком большой ценой она мне досталась – ценой собственного здоровья".

В 1994 году Виктор Сергеевич, при поддержке спонсора, поехал на чемпионат мира среди ветеранов в Австралию и выиграл этот турнир. В 64 года метнул копье на 41.42 м.

Даже в почтенном возрасте он старался поддерживать форму: "Лопата, коса, топор. У себя в селе, там, где я родился, есть дом, как дача теперь, вот туда и едем заниматься". Заботился о жене Розане, которая перенесла инсульт...

Виктор Цыбуленко

Виктор Сергеевич Цыбуленко ушел из жизни 19 октября 2013 года в Киеве на 84-м году. Он остается единственным в истории украинского спорта олимпийским чемпионом в метании копья.