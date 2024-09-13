Финал Бриллиантовой лиги. Магучих и Геращенко борются за медали. Текстовая трансляция
13 и 14 сентября в бельгийском Брюсселе состоится финал легкоатлетического турнира Бриллиантовая лига.
На решающем этапе соревнований выступят украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые будут бороться за награды в прыжках в высоту.
Кроме того, в мужских прыжках в высоту выступит Олег Дорощук, а Артур Фельфнер будет соревноваться в секторе метания копья.
Соревнования начнутся в 21:30 по Киеву, прямая трансляция будет доступна на Setanta Sports+ и медиаплатформе MEGOGO. Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию события.
Напомним, что Магучих является олимпийской чемпионкой Парижа-2024, а Геращенко завоевала бронзу на Играх во Франции.