Убийство легкой атлетики из-за отсутствия денег: Что происходит со стадионом "Атлет"

Совсем недавно украинская легкоатлетка Ирина Лищинская подняла важную и болезненную тему.

"Все радуются олимпийским медалям… Но с другой стороны легкую атлетику постепенно уничтожают", — именно так начиналось ее сообщение в Facebook.

В нем она рассказывала о киевском стадионе "Атлет", на котором тренируются легкоатлеты. И совсем недавно там начали строить теннисные корты. Спортсменка очень эмоционально на это отреагировала, обратилась в Министерство молодежи и спорта, а также в Федерацию легкой атлетики Украины с главным вопросом: "Что происходит?"

Facebook Ирины Лищинской

"Сначала забрали у стадиона землю из секторов для метаний и построили новостройки. Потом снова была упорная борьба за землю в центре города…. Я уже много раз разъясняла, что тренировочный/разминочный стадион "Атлет" важен. По международным техническим требованиям возле стадиона НСК Олимпийский должен обязательно быть разминочный стадион. Если цель - пох***ть легкую атлетику, проведение соревнований, тренировку сборной команды, военных, детей или любителей - это оправдано. Я очень прошу вмешаться Министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного и и.о. Президента федерации легкой атлетики Украины Ольгу Саладуху, чтобы не допустить большую ошибку", - написала Лищинская.

Ответ на этот призыв не заставил себя ждать. По инициативе Саладухи состоялось расширенное совещание на столичном стадионе спортклуба "Атлет", на котором и.о. директора ГП "СК "Атлет" Андрей Бурлаков объяснил, что стадион не будет менять свой легкоатлетический профиль.

"Этот уже многострадальный долгострой очень важен для легкой атлетики, и мы все надеемся на него. Мы с уважением относимся ко всем видам спорта, но хочу от имени сообщества отметить, что в Киеве мало мест для занятия легкой атлетикой, которая приносит славу Украине на международной арене", – сказала Ольга Солодуха.

Отмечается, что построение теннисных кортов было вызвано финансовыми затруднениями. А теннисные корты на стадионе позволят получить дополнительные средства, которые будут использованы для поддержки функционирования объекта и оплаты коммунальных услуг.

Представители ФЛАУ предложили рассмотреть передачу объекта в коммунальную собственность города, чтобы реконструировать стадион спонсорскими средствами и под кураторством городской федерации, однако в Министерстве ответили, что справятся с реконструкцией самостоятельно. Нужно только дождаться соответствующих условий.

Так что, учитывая все заявления, корты на стадионе останутся. И единственная возможность это изменить — найти средства, которые в современной ситуации очень тяжело.