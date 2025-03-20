Чемпионат мира в помещении: Магучих, Дорощук и надежда в пятиборье

В пятницу, 21 марта, рано утром по киевскому времени в Нанкине (Китай) стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Турнир продлится до воскресенья, 23 марта. Украинские болельщики вполне обоснованно надеются на медали, прежде всего в прыжках в высоту, где выступят чемпионы Европы 2025 Ярослава Магучих и Олег Дорощук.

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Чемпионат вне графика

Нынешний турнир проходит в нечетный год и всего через две недели после чемпионата Европы в Апелдорне (Нидерланды). С 2004 года чемпионаты мира в помещении проводятся только в четные годы. Однако из-за пандемии коронавируса чемпионат в Нанкине, который должен был состояться еще в 2020 году, был отменен. Попытка провести его в 2023 году также оказалась неудачной. В итоге турнир "вписали" в календарь 2025 года, через две недели после европейского первенства.

При этом остальные чемпионаты мира проходят по графику, в четные годы. В 2022 году турнир прошел в Белграде (Сербия), в 2024-м – в Глазго (Шотландия), а в 2026-м состоится в Торуне (Польша). Чемпионаты Европы, в свою очередь, традиционно проходят в нечетные годы и не сбивались с графика.

Семь надежд Украины

Украинскую сборную на мировом первенстве представляют семь спортсменов, четверо из которых выступят в прыжках в высоту – одной из самых успешных дисциплин для украинской легкой атлетики. В женских соревнованиях страну представят Ярослава Магучих и Екатерина Табашник, у мужчин – Олег Дорощук и Дмитрий Никитин.

Олег Дорощук Getty Images

Кроме того, в тройном прыжке выступит Мария Синей, в пятиборье – Юлия Лобан, а в беге на 60 метров с барьерами – Анна Плотицына.

Главными претендентами на медали в составе украинской сборной, безусловно, являются Магучих и Дорощук. Если для Олега золото чемпионата Европы двухнедельной давности стало первым крупным титулом в карьере, то у Ярославы в коллекции уже есть золотые медали чемпионатов мира и Европы (как на открытом воздухе, так и в помещении), а также Олимпиады в Париже.

В Нанкине главными соперницами Магучих, как и полгода назад в Париже-2024, станут австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Петтерсон. Напомним, что на зимнем чемпионате мира 2022 года в Белграде Ярослава завоевала золото, но в Глазго-2024 уступила Олислагерс. Теперь у нее есть шанс взять реванш.

В свою очередь, у Дорощука пока нет медалей чемпионатов мира. В 2024 году он выиграл бронзу чемпионата Европы на открытом воздухе, а две недели назад – золото чемпионата Европы в помещении. Теперь настало время завоевать медаль мирового уровня. Напомним, что на Олимпиаде в Париже он занял 6-е место.

Что касается других украинских спортсменов, Табашник завоевала бронзу чемпионата Европы-2023 в помещении, но на недавнем ЧЕ-2025 заняла лишь 11-е место и не пробилась в финал. Дмитрий Никитин ранее добивался успехов на юношеских и юниорских турнирах, но среди взрослых пока остается в тени. На ЧЕ-2025 он занял 5-е место.

Ветеран команды Анна Плотицына выиграла бронзу чемпионата Европы среди молодежи еще в 2008 году. Ее пик пришелся на 2019 год, когда она завоевала серебро на 100-метровке с барьерами на Европейских играх и Всемирных военных играх. Серебряный призер Универсиады-2023 в семиборье Юлия Лобан на ЧЕ-2025 заняла 12-е место. В двух предыдущих чемпионатах мира в помещении она финишировала 10-й и 6-й. Мария Синей в 2025 году завоевала серебро на турнире Aarhus Sprint'n'Jump в Орхусе (Дания), который входит в Мировой легкоатлетический тур. Это один из ее первых серьезных успехов.

Полтысячи атлетов, 26 комплектов наград

За три дня в Нанкине 576 спортсменов из 127 стран разыграют 26 комплектов наград – по 13 среди мужчин и женщин.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены не допускаются на международные старты. Несмотря на попытки Международного олимпийского комитета реабилитировать атлетов из стран-агрессоров, их участие в турнире исключено.

Ингебритсен, Дюплантис и другие звезды

Одной из главных звезд чемпионата станет Якоб Ингебритсен. Норвежец, специализирующийся в беге на средние дистанции, является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Однако на чемпионате мира в помещении его лучший результат – лишь серебро (Белград-2022). Две недели назад он выиграл золото ЧЕ-2025 в беге на 1500 и 3000 метров и сейчас находится в отличной форме.

Якоб Ингебритсен Getty Images

Основным соперником Дорощука в прыжках в высоту будет Хэмиш Керр из Новой Зеландии – чемпион Олимпийских игр в Париже и чемпион мира в помещении 2024 года.

Олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024 в прыжках в длину Милтиадис Тентоглу из Греции стремится в третий раз подряд стать чемпионом мира в помещении. Чемпион двух последних Олимпиад в прыжках с шестом Арман Дюплантис пропустил чемпионат Европы-2025 ради подготовки к этому турниру.

В женских соревнованиях среди главных звезд – толкательница ядра Гун Лицзяо (Китай), олимпийская чемпионка Токио-2020 и двукратная чемпионка мира.

Где смотреть чемпионат мира 2025 в помещении

Прямые трансляции чемпионата мира в Украине будут доступны на канале "Суспільне Спорт" и на сайте телеканала. Первые медали в Нанкине будут разыграны уже в пятницу, 21 марта, в 5 утра по киевскому времени.

Расписание финалов ЧМ-2025 в помещении (время киевское)

21 марта, пятница

05:05 – тройной прыжок, мужчины

12:30 – прыжки в высоту, мужчины

13:50 – толкание ядра, женщины

15:15 – пятиборье, женщины (бег 800 м, финал)

15:24 – бег 60 м, мужчины

22 марта, суббота

04:10 – прыжки с шестом, женщины

12:34 – прыжки с шестом, мужчины

13:10 – тройной прыжок, женщины

13:15 – бег 3000 м, женщины

13:33 – бег 3000 м, мужчины

14:44 – бег 400 м, женщины

14:55 – бег 400 м, мужчины

15:05 – бег 60 м с/б, мужчины

15:18 – бег 60 м, женщины

23 марта, воскресенье