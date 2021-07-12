Американка пропустить Олімпіаду, через вживання канабісу

У збірної США з легкої атлетики проблеми через порушення антидопінгових правил. Спринтерка Ша’Каррі Річардсон може пропустити Олімпіаду через позитивний тест. Як стало відомо, в її пробі виявлені сліди канабісу.

21-річна Річардсон – одна з найсильніших легкоатлеток США, найкраща спринтерка збірної. На змаганнях, де Ша’Каррі і здала позитивну пробу, вона завоювала золото на стометрівці з результатом 10,86 секунди. А трохи раніше, на одному з внутрішніх турнірів, Річардсон пробігла дистанцію за 10,72 і увійшла в топ-6 найшвидших жінок-спринтерів в історії світової легкої атлетики.

Спортсменка не тільки показує вражаючі спортивні результати, а й виділяється своїм незвичайним для спортсменок іміджем: робить собі яскраві зачіски і дивовижний для спортсменки манікюр. За її профілем в "Інстаграмі" стежать 1,8 мільйона підписників.

Можна сказати, що Річардсон пощастило. Ще недавно за вживання марихуани вона могла отримати чотири роки дискваліфікації, але з цього року правила Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) змінилися. Якщо спортсмен зміг довести, що застосування канабісу не вплинуло на його спортивний результат, покарання складе три місяці. А в разі, коли спортсмен визнає свою провину і проходить програму реабілітації, покарання скорочується до одного місяця.

Це пов’язано з тим, що марихуану в допінг-пробах знаходять часто, однак при цьому наркотична речовина, скоріше, уповільнює і зменшує витривалість, а не покращує швидкісні показники.

У деяких штатах США марихуана взагалі легалізована, в тому числі й в Орегоні, де і відбулися змагання, після яких Річардсон здала позитивну допінг-пробу. Так що з точки зору громадянських законів своєї країни вона взагалі нічого не порушила.

Дискваліфікація Річардсон закінчиться вже 30 липня. Тобто легкоатлетка точно пропустить індивідуальний жіночий забіг на 100 м, але теоретично зможе взяти участь в естафеті 4×100 5 і 6 серпня.

Але є нюанс. Результат 10,86 с, який Річардсон показала в кваліфікаційному забігу 19 червня, анульований, і спортсменка начебто і не відібрана на Олімпіаду. Тепер рішення про її поїздку до Токіо і участь в естафеті буде прийматися Федерацією легкої атлетики США і "регулюватися правилами відбору НОК США і національної федерації", як сказано в рішенні USADA.

В інтерв’ю телеканалу NBS Річардсон розповіла, що вживання марихуани було пов’язано з шоковим станом після новини про смерть її матері. Спортсменка, яку виховувала бабуся, заявила, що "була засліплена емоціями" і самостійно з цим болем впоратися не змогла. В ефірі американського телебачення легкоатлетка вибачилася за те, що трапилося.