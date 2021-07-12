 Американка пропустить Олімпіаду, через вживання канабісу | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
Сьогодні 00:55 5453 1
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:32 948
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Сьогодні 09:58 119102
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 01:35 25081
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2020
Сьогодні 01:23 990
Доннарумма - найкращий гравець Євро-2020
Сьогодні 01:12 1136
Євро-2020. Італія - Англія 1:1 (3:2 по пенальті). Як це було
Сьогодні 00:54 20428
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 22959
Джокович переграв Берреттіні у фіналі Вімблдону-2021
Вчора 19:38 855
За бій Мак-Грегор отримав гонорар у 5 разів більше, ніж Пуар'є
Вчора 17:55 1496
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 2657
Ребров провів перше тренування в новому клубі
Ребров провів перше тренування в новому клубі Valeriy Ruchka
Вчора 14:58 15967
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 13:01 1276
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 12:21 2367
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
Вчора 11:22 2795
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги Андрій Твердохліб
10.07.2021 19:40 5233
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія!
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія! Стас Лысак
10.07.2021 19:38 1080
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
10.07.2021 16:20 1646
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна Андрій Твердохліб
10.07.2021 15:30 754
Кличко заспівав з блогером. Пісня стрімко увірвалася в тренди
Кличко заспівав з блогером. Пісня стрімко увірвалася в тренди Valeriy Ruchka
09.07.2021 21:42 1021
Прямі трансляції
Навколо спорту

Американка пропустить Олімпіаду, через вживання канабісу

Сьогодні 11:58 97 0
Американка пропустить Олімпіаду, через вживання канабісу
Фото: Getty Image

Джерело - healthy-habits.

У збірної США з легкої атлетики проблеми через порушення антидопінгових правил. Спринтерка Ша’Каррі Річардсон може пропустити Олімпіаду через позитивний тест. Як стало відомо, в її пробі виявлені сліди канабісу.

21-річна Річардсон – одна з найсильніших легкоатлеток США, найкраща спринтерка збірної. На змаганнях, де Ша’Каррі і здала позитивну пробу, вона завоювала золото на стометрівці з результатом 10,86 секунди. А трохи раніше, на одному з внутрішніх турнірів, Річардсон пробігла дистанцію за 10,72 і увійшла в топ-6 найшвидших жінок-спринтерів в історії світової легкої атлетики.

Спортсменка не тільки показує вражаючі спортивні результати, а й виділяється своїм незвичайним для спортсменок іміджем: робить собі яскраві зачіски і дивовижний для спортсменки манікюр. За її профілем в "Інстаграмі" стежать 1,8 мільйона підписників.

Можна сказати, що Річардсон пощастило. Ще недавно за вживання марихуани вона могла отримати чотири роки дискваліфікації, але з цього року правила Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) змінилися. Якщо спортсмен зміг довести, що застосування канабісу не вплинуло на його спортивний результат, покарання складе три місяці. А в разі, коли спортсмен визнає свою провину і проходить програму реабілітації, покарання скорочується до одного місяця.

Це пов’язано з тим, що марихуану в допінг-пробах знаходять часто, однак при цьому наркотична речовина, скоріше, уповільнює і зменшує витривалість, а не покращує швидкісні показники.

У деяких штатах США марихуана взагалі легалізована, в тому числі й в Орегоні, де і відбулися змагання, після яких Річардсон здала позитивну допінг-пробу. Так що з точки зору громадянських законів своєї країни вона взагалі нічого не порушила.

Дискваліфікація Річардсон закінчиться вже 30 липня. Тобто легкоатлетка точно пропустить індивідуальний жіночий забіг на 100 м, але теоретично зможе взяти участь в естафеті 4×100 5 і 6 серпня.

Але є нюанс. Результат 10,86 с, який Річардсон показала в кваліфікаційному забігу 19 червня, анульований, і спортсменка начебто і не відібрана на Олімпіаду. Тепер рішення про її поїздку до Токіо і участь в естафеті буде прийматися Федерацією легкої атлетики США і "регулюватися правилами відбору НОК США і національної федерації", як сказано в рішенні USADA.

В інтерв’ю телеканалу NBS Річардсон розповіла, що вживання марихуани було пов’язано з шоковим станом після новини про смерть її матері. Спортсменка, яку виховувала бабуся, заявила, що "була засліплена емоціями" і самостійно з цим болем впоратися не змогла. В ефірі американського телебачення легкоатлетка вибачилася за те, що трапилося.

Коментарі ()