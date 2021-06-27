 Останні новини зі світу бігу у подкасті Пейсмейкери | RunNews | Champion.com.ua
Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді
Сьогодні 06:50 10870
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція
Сьогодні 19:02 1395
Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція
Сьогодні 19:02 843
Євро-2020. Швеція - Україна: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу
Сьогодні 18:53 1378
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Сьогодні 17:00 415
У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун
Сьогодні 14:40 551
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 13:54 1709
Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою
Сьогодні 12:26 2857 1
Камбосос: Не можу дочекатися реваншу фейка Лопеса і плаксія Ломаченка
Сьогодні 12:24 1439
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
Сьогодні 12:09 480 1
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Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
Сьогодні 18:48 291
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:45 115
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв Андрій Твердохліб
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Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Сьогодні 17:00 415
Божевілля дня. Данські фанати влаштували пивний душ у Копенгагені
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Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
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15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
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Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
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На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
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Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
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Останні новини зі світу бігу у подкасті Пейсмейкери

Сьогодні 17:37 112 0
Останні новини зі світу бігу у подкасті Пейсмейкери

- Токійський марафон не зможе прийняти іноземних учасників в найближчі два роки.

- Як бігти довше і втомлюватися менше - нове дослідження. 

- Saucony обмінює старі кросівки на нові зі знижкою -50%. 

Про це - у новому епізоді Пейсмейкери:

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