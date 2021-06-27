Останні новини зі світу бігу у подкасті Пейсмейкери

- Токійський марафон не зможе прийняти іноземних учасників в найближчі два роки.
- Як бігти довше і втомлюватися менше - нове дослідження.
- Saucony обмінює старі кросівки на нові зі знижкою -50%.
Про це - у новому епізоді Пейсмейкери:
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- Токійський марафон не зможе прийняти іноземних учасників в найближчі два роки.
- Як бігти довше і втомлюватися менше - нове дослідження.
- Saucony обмінює старі кросівки на нові зі знижкою -50%.
Про це - у новому епізоді Пейсмейкери: