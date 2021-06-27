Хлопець не добіг 200 метрів до фінішу

Джерело - Чемпіон.

На півмарафоні у Львові помер один з бігунів, який не добіг 200 метрів до фінішу і впав.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Хлопцю було 23 роки. Медики констатували смерть.

Бігуни Львівського півмарафону допомагали збирати гроші дитині, яка бореться із рідкісною хворобою.

Учасники бігли центральними вулицями Львова. Старт та фініш заходу відбувався на проспекті Свободи біля Оперного театру.

Це вже шостий 6-й Молокія півмарафон 2021 у Львові. У змаганнях брали участь понад 2 тис. людей.

На марафонах у Києві у 2015 і у 2017 роках померло двоє людей.

Зазвичай для участі у марафонах учасники мають надати довідку від лікаря про те, що вони можуть брати участь у змаганнях.