 На півмарафоні у Львові помер 23-річний бігун | Легка атлетика | Champion.com.ua
Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді
Сьогодні 06:50 10041
У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун
Сьогодні 14:40 278
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 13:54 1599
Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою
Сьогодні 12:26 1927 1
Камбосос: Не можу дочекатися реваншу фейка Лопеса і плаксія Ломаченка
Сьогодні 12:24 896
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
Сьогодні 12:09 325
Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз
Сьогодні 11:54 863 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:48 5535
Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна
Сьогодні 11:39 589
Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4
Сьогодні 11:00 332
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Хто має яйця: У мережі зробили прогноз на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 за допомогою яєць
Хто має яйця: У мережі зробили прогноз на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 за допомогою яєць Андрій Твердохліб
Вчора 18:20 1111
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
Вчора 18:06 272
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 275
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
Вчора 15:43 3613
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 913
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун

Сьогодні 14:40 278 0
Хлопець не добіг 200 метрів до фінішу
У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун
#Львів

Джерело - Чемпіон.

На півмарафоні у Львові помер один з бігунів, який не добіг 200 метрів до фінішу і впав.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Хлопцю було 23 роки. Медики констатували смерть.

Бігуни Львівського півмарафону допомагали збирати гроші дитині, яка бореться із рідкісною хворобою.

Учасники бігли центральними вулицями Львова. Старт та фініш заходу відбувався на проспекті Свободи біля Оперного театру.

Це вже шостий 6-й Молокія півмарафон 2021 у Львові. У змаганнях брали участь понад 2 тис. людей.

На марафонах у Києві у 2015 і у 2017 роках померло двоє людей.

Зазвичай для участі у марафонах учасники мають надати довідку від лікаря про те, що вони можуть брати участь у змаганнях.

Коментарі ()