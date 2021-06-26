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Чому тренуватися на свіжому повітрі корисніше, ніж в залі

Сьогодні 17:32 209 0
Чому тренуватися на свіжому повітрі корисніше, ніж в залі

Джерело - healthy-habits.

Боротьба зі стресом – одна з найпопулярніших причин, чому люди приходять у фітнес-центри. Хтось займається в залі, хтось на вулиці, але суть залишається незмінною: за допомогою спорту людина прагне знизити той негативний вплив, який на неї щохвилини чинить місто і нескінченні проблеми вдома і на роботі.

Тренування на свіжому повітрі ідеальні для того, щоб зняти напругу і розвіяти втому. У статті від healthy-habits розповідають чому:

Біохімічні процеси

Коли ви займаєтеся спортом на вулиці, збагачення організму киснем відбувається інтенсивніше, ніж в приміщенні, а це, своєю чергою, сприяє відновленню центральної і периферичної нервових систем, і позитивно відбиватися на пропріоцептивних процесах (координації, включення систем внутрішніх органів), головному мозку, витривалості організму і кардіореспіраторної системи. Кров швидко транспортує корисні речовини і утилізує вже відпрацьовані. Запускається процес ефективного включення залоз, що дозволяє відкрити шлях серотоніну і ендорфінів – гормонів, які необхідні для боротьби зі стресом.

Біомеханіка

На відміну від залів в фітнес-клубах, геометрія і особливості ландшафту outdoor-тренувань завжди різні – вони вимагають від вас більшої залученості і концентрації. Ви зосереджені на техніці виконання вправ і контролюєте власне тіло, щоб уникнути травм. А це, варто визнати, теж допомагає відволіктися.

Атмосфера

Навколишні вас пейзажі постійно змінюються – то йде дощ, то світить сонце, то ви біжите по парку, то по набережній, то тренуєтеся на галявині, то на спеціальній міської спортивному майданчику. Все це викликає абсолютно різні емоції, і всі ці емоції пов’язані з цим моментом. Ви знаходитесь тут і зараз. Тренування можна проводити під улюблену музику, яка надихає, під спів птахів, шум вітру або звуки міста.

Різноманітність

Під час тренувань на свіжому повітрі можна поєднувати будь-які види фізичних навантажень – спочатку невелика пробіжка, потім півгодини спортивних єдиноборств, а в кінці асани з йоги і дихальні вправи. Кожен має право робити саме те, що любить – без обмежень, продиктованих тренером або програмою групового тренінгу в фітнес-клубі. Навіть активна прогулянка по місту протягом 40 хвилин – уже відмінне навантаження.

Спілкування

Коли ви довго тренуєтеся і вже не уявляєте свого життя без спорту, цілком природно, що вам захочеться ставити перед собою нові цілі, вивчати більш складні вправи і брати участь в різних аматорських змаганнях. Подібний розвиток – прекрасні "ліки" від стресу (ви геть забудете про проблеми, готуючись до запливу через Босфор, наприклад, або свого першого забігу на 10 кілометрів). Так тренування стануть вашим хобі – у вас з’являться друзі і знайомі, які поділяють ваше захоплення, і багато (дуже багато) тем для розмов.

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