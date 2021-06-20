73-річний американець встановив рекорд на дистанції 50 км

В рамках чемпіонату USATF на дистанції 50 км в штаті Нью-Йорк 73-річний Джин Дайкс встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 км в категорії М70 (старше 70 років). Результат Дайкса – 3:56:43. Середній темп ветерана склав 4:44 хв/км.

Про це повідомляє ресурс healthy-habits.

Забіг проходив на території парку Хекшер в 10 кіл (кожне коло довжиною в 5 км). До кінця дистанції спортсмен зміг додати в швидкості й останні 5 км подолав з темпом – 4:29 хв/км. Американець на 19 хвилин перевершив попереднє світове досягнення німця. "Приємно бачити, що я не постарів", пожартував після фінішу Дайкс.

Дайкс – ультрамарафонець зі стажем. В інтернеті він відомий як #UltraGeezer. Йому не звикати бити світові рекорди у своїй віковій категорії. Двома роками раніше під час одного забігу він побив світові досягнення в категорії М70 в добовому бігу і на дистанції 100 миль. Його результат – 179,98 км за 24 години, а 100 миль він подолав за 21:06:07.

Також він неофіційно побив рекорд на марафонській дистанції (2:54:23), проте його результат не зарахований в якості рекорду, оскільки траса не була сертифікована.

Тепер невгамовний Джин Дайкс планує пробігти стомильник Могікан в штаті Огайо і тим самим кваліфікуватися на одну з найпрестижніших гонок-стомильників – Western States.