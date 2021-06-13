Про нові світові рекорди та сон після вечірніх тренувань. Новини бігу від подкасту Пейсмейкери

Джерело - Чемпiон.
Про нові світові рекорди, про Мо Фару, який хоче завершити кар'єру, про 100 Ironman за 100 днів, про пандемійних бігунів та сон після вечірніх тренувань - про це та інше в новинах від подкасту Пейсмейкери.
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Джерело - Чемпiон.
Про нові світові рекорди, про Мо Фару, який хоче завершити кар'єру, про 100 Ironman за 100 днів, про пандемійних бігунів та сон після вечірніх тренувань - про це та інше в новинах від подкасту Пейсмейкери.