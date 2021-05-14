У Києві відбудеться найпопулярніший в Україні OCR забіг

15 травня на мототреку Пирогово відбудеться масштабний спортивний захід – Race Nation.

Федерація спорту з перешкодами України в партнерстві зі Спортивним комітетом України організовують забіг для 2000 любителів екстриму з усіх куточків України, долаючи страх, будуть випробовувати свої сили та витривалість.

Учасники заходу підкорюватимуть 25+ складних конструкцій на трасі протяжністю від 3 до 10 км.

Цьогоріч команда організаторів Race Nation сконструювала серію нових перешкод, серед яких одна з найекстремальніших – каскад. Проте захід розрахований і на початківців. Боротися за лідерство у змаганнях вони зможуть, обравши дистанцію 3 км та 15+ перешкод.

Для досвідчених спортсменів діє пакет ELIT, який за складністю проходження максимально наближений до європейських стандартів.

Також в рамках заходу вперше відбудеться забіг Race Nation Kids. Один кілометр спеціальної спроєктованої траси, включаючи 10+ перешкод, призначений для дітей 7-13 років. Їх головне завдання – самостійно дійти до фінішу. Проте батьки можуть не хвилюватися – їм дозволено супроводжувати дітей, а вздовж усієї дистанції додатково будуть розміщені волонтери, які зможуть допомогти юним чемпіонам.

Крім того, на заходах Race Nation безпека та якість проходження траси та всіх перешкод завжди контролюється суддею, маршалом та командою організаторів.

Враховуючи карантинні обмеження, забіг Race Nation 15 травня відбудеться з урахуванням усіх стандартів проведення масових спортивних заходів.