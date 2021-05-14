 У Києві відбудеться найпопулярніший в Україні OCR забіг | RunNews | Champion.com.ua
Три ТОП-клуби Європи цікавляться Маліновським
Сьогодні 17:09 758
Флік погодився тренувати Шахтар, але вибрав збірну Німеччини
Сьогодні 17:58 7
Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE
Сьогодні 11:49 568
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 11:07 5810
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 10:58 7868
Луческу оцінив перемогу Динамо у Кубку України
Сьогодні 09:30 1737
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:4. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 1605
Динамо виграло 37 кубок у своїй історії
Сьогодні 08:40 1497
Динамо - Зоря: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:52 2476
Динамо зробило золотий дубль у сезоні 2020/21
Вчора 21:33 1432
Блоги
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини? Дима Копий
Вчора 12:26 545
19 років тому помер Валерій Лобановський
19 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:41 6865
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2021 23:32 4911
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України Valeriy Ruchka
12.05.2021 19:32 659
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі Valeriy Ruchka
12.05.2021 14:53 6597 2
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів Valeriy Ruchka
12.05.2021 13:30 586
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде Андрій Твердохліб
12.05.2021 06:20 8616
Російський воротар пропустив гол з центра поля
Російський воротар пропустив гол з центра поля Андрій Твердохліб
11.05.2021 22:16 934
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
11.05.2021 21:28 1738
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
11.05.2021 21:01 8613 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Києві відбудеться найпопулярніший в Україні OCR забіг

Сьогодні 16:53 358 0
У Києві відбудеться найпопулярніший в Україні OCR забіг

15 травня на мототреку Пирогово відбудеться масштабний спортивний захід – Race Nation.

Федерація спорту з перешкодами України в партнерстві зі Спортивним комітетом України організовують забіг для 2000 любителів екстриму з усіх куточків України, долаючи страх, будуть випробовувати свої сили та витривалість.

Учасники заходу підкорюватимуть 25+ складних конструкцій на трасі протяжністю від 3 до 10 км.

Цьогоріч команда організаторів Race Nation сконструювала серію нових перешкод, серед яких одна з найекстремальніших – каскад. Проте захід розрахований і на початківців. Боротися за лідерство у змаганнях вони зможуть, обравши дистанцію 3 км та 15+ перешкод.

Для досвідчених спортсменів діє пакет ELIT, який за складністю проходження максимально наближений до європейських стандартів.

Також в рамках заходу вперше відбудеться забіг Race Nation Kids. Один кілометр спеціальної спроєктованої траси, включаючи 10+ перешкод, призначений для дітей 7-13 років. Їх головне завдання – самостійно дійти до фінішу. Проте батьки можуть не хвилюватися – їм дозволено супроводжувати дітей, а вздовж усієї дистанції додатково будуть розміщені волонтери, які зможуть допомогти юним чемпіонам.

Крім того, на заходах Race Nation безпека та якість проходження траси та всіх перешкод завжди контролюється суддею, маршалом та командою організаторів.

Враховуючи карантинні обмеження, забіг Race Nation 15 травня відбудеться з урахуванням усіх стандартів проведення масових спортивних заходів.

Коментарі ()