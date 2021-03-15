Американська студентка перевершила рекорд сезону Бех-Романчук

Американська студентка побила рекорд українки у сезоні

Українській легкоатлетці Марині Бех-Романчук більше не належить найкращий результат сезону у стрибках у довжину в приміщенні.

Про це повідомляє Суспільне.

Стрибнути ще далі вдалося 21-річній американці Тарі Девіс - вона виконала спробу на 6.93 метри у фіналі чемпіонату NCAA (Студентські змагання у США). Тара - студентка з університету Texas Longhorns, яка в кар'єрі вигравала міжнародні медалі на юніорському рівні: бронзова призерка чемпіонату світу-2018.

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Стрибок на 6.93 метри - не тільки найкращий результат сезону у світі, але й також рекорд студентських чемпіонатів у США та особистий рекорд Тари. А також - шостий найкращий результат в історії США в стрибках у довжину в приміщенні.