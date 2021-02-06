Шведська рекордсменка остерігається прогресу Магучіх

Кайса Бергквіст прокоментувала прогрес Ярослави Магучіх

Колишня шведська легкоатлетка Кайса Бергквіст, що є чинною володаркою світового рекорду у висоту серед жінок в приміщенні, відреагувала на рекордний стрибок українки Ярослави Магучіх на змаганнях в Банській-Бистриці.

Про це розповіла сама спортсменка.

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"Думаю, мені недовго залишилося ходити в рекордсменках світу. Ярослава постійно піднімає планку власних досягнень і, як на мене, є найбільшим талантом стрибків у висоту за всю історію. Якщо хтось і зможе перевершити моє досягнення просто зараз, то це саме вона. Думаю, українка може стрибати навіть вище за 2.10 метри", - відзначила Бергквіст.

В лютому 2006 року Бергквіст на змаганнях в Арнштадті встановила світовий рекорд за висотою стрибка в приміщенні - 2.08 метри. Цей стрибок і досі входить в четвірку найкращих в історії змагань.

Окрім Бергквіст, на 2.08 м змогли стрибнути лише дві спортсменки - представниця Болгарії Стефка Костадінова (2.09 м - світовий рекорд на відкритому повітрі у 1987 р.) та Бланка Влашич (2.08 м - у приміщенні у 2009 році).

Нагадаємо, Магучіх встановила феноменальний рекорд - до світового забракло 3 см.