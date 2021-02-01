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РУСАДА встановила факт застосування допінгу Шубенковим

Сьогодні 16:09 694 0
Легкоатлета можуть дискваліфікувати від трьох до шести місяців
РУСАДА встановила факт застосування допінгу Шубенковим
#Шубенков

Джерело - championat.com.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) встановило факт застосування допінгу чемпіоном світу з легкої атлетики Сергієм Шубенковим.

Про це повідомляє видання News.ru.

Раніше повідомлялося, що в допінг-пробі Шубенкова виявили фуросемід.

РУСАДА встановила факт застосування забороненого препарату. Однак препарат інший, він дає дискваліфікацію в розмірі від трьох до шести місяців. Шубєнков отримав конфіденційний лист через Всеросійську федерацію легкої атлетики, федерація достовірно знає, на чому він спійманий. І поки не буде розкрита проба Б, інформації не оприлюднюють.

Тепер треба швидше відкрити другу пробу, щоб швидше дискваліфікований, тоді буде можна заявитися на Олімпіаду, так як до моменту початку Ігор термін відсторонення закінчиться. У цьому не зацікавлена ​​World Athletics, яка буде тягнути розслідування і санкції до останнього.

Відзначимо, формально РУСАДА може встановити факт застосування лише в разі винесення вироку. Крім того, відлік можливої ​​дискваліфікації ведеться з дати розкриття проби А, незалежно від дати розкриття проби Б.

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