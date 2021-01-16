 Африканський атлет побив світовий рекорд у потрійному стрибку | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Африканський атлет побив світовий рекорд у потрійному стрибку

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Легкоатлет з Буркіна-Фасо вписав своє ім'я в історію
Африканський атлет побив світовий рекорд у потрійному стрибку
#Франція, #Занго

Джерело - sport.ua.

Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.

На змаганнях у французькому Обьєрі (Франція) африканський стрибун показав результат 18,07 м, що є новим світовим рекордом

Попереднє світове досягнення становило 17,92 метра і було встановлено французом Тедді Тамго в березні 2011 року в Парижі.

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