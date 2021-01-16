Джерело - sport.ua.
Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.
На змаганнях у французькому Обьєрі (Франція) африканський стрибун показав результат 18,07 м, що є новим світовим рекордом
Попереднє світове досягнення становило 17,92 метра і було встановлено французом Тедді Тамго в березні 2011 року в Парижі.
Nouveau Record du Monde !— Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021
Hugues Fabrice Zango - 18m07 !
Aubière - 16/01/2021
🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB