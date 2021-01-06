Про Нью-Йоркський марафон, як біг допомагає в професії і як професія допомагає в бігу - Анатолій Анатоліч у подкасті Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Новий герой подкасту "Пейсмейкери" почав бігати… взимку, що доволі нехарактерно для бігунів-початківців. Але причина для початку тренувань була доволі банальною – зайва вага. Так 10 років тому Оболонською набережною почав бігати відомий блогер, телеведучий, амбасадор New Balance та забігів RunUkraine Анатолій Анатоліч. Там же спонтанно пробіг свій перший напівмарафон.

Про Нью-Йоркський марафон, про те, як біг допомагає в професії і як професія допомагає в бігу. А ще особисті рецепти мотивації та бачення перспектив розвитку бігової культури України – про все це та багато іншого у новому епізоді.

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