Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Цього разу подкаст Пейсмейкери вийшов трішки у незвичному форматі. Він не тільки біговий, а й музичний. Бо гостем нового епізоду став український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ, а також марафонець та амбасадор 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020 ONLINE" Собчук Олег. Його пісня “До кінця” навіть стала саундтреком цього забігу. Хоча, за словами співака, біг надихнув його на написання ще багатьох пісень і новий альбом, що вийде у 2021 році, буде на 100% біговим. Адже біг вже став для лідера гурту СКАЙ сенсом життя.

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