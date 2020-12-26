 Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Вчора 13:02 6832
Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа
Сьогодні 12:09 411
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
Сьогодні 08:39 1034
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
Вчора 21:24 956
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
Вчора 21:09 467
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Вчора 20:45 554
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Вчора 19:39 2375
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Вчора 19:10 891
Український захисник залишає російський клуб через борги
Вчора 18:55 1172 2
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Вчора 15:23 625
Блоги
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Вчора 21:20 1013
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
Вчора 20:45 553
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 5595
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Вчора 15:23 624
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 9935 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Шахи У Гаррі Каспарова померла мати 117
12:25 Футбол Манчестер Юнайтед та Барселона зацікавилися форвардом Рапіда 242
12:09 Бокс Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа 411
12:01 Пряма трансляція Дніпро - Сокіл: пряма трансляція матчу УХЛ 163
11:51 Футбол Наставник Інгульця назвав завдання на другу частину сезону 356
11:33 Бокс Лопес: Люди думали, що мій батько - божевільний алкоголік 527
11:15 Футбол Фалькао може взимку залишити Галатасарай 464
10:57 Баскетбол Вільямсон підкорив історичний рекорд Леброна Джеймса 558
10:51 RunNews Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери 537
10:41 Футбол 22-річний мільярдер з російським корінням став власником Сандерленда 1584
10:29 Футбол Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 843
10:25 Теніс Колишня перша ракетка світу думала завершити кар'єру під час карантину 796
10:10 Хокей Стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею 1089
09:55 Теніс Цуренко: Найчастіше хейтери бажають, щоб у мене був рак 738
09:40 Футбол ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно 832
09:25 Баскетбол Леонард отримав криваву травму у матчі з Денвером 798
09:10 Футбол Ікарді хоче залишитися в ПСЖ 899
08:55 Баскетбол Бруклін переграв Бостон, Мілуокі знищив Голден Стейт. Результати матчів НБА 897
08:39 Футбол Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ 1034
08:24 Біатлон Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів 1811 1
08:08 Баскетбол Помер восьмиразовий чемпіон НБА 1265
07:13 Футбол Леоненко: Мілевський буде мучитися, як і весь Минай 1908
06:07 Бокс Арум: Стівенсон зараз краще, ніж був Мейвейзер на тому ж етапі кар'єри 528
25 Грудня 2020
23:55 Футбол Бенітес претендує на посаду головного тренера Спартака 2214
23:40 Футбол Півзахисник Аталанти зацікавив клуби АПЛ 2257

Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери

Сьогодні 10:51 537 0
Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Цього разу подкаст Пейсмейкери вийшов трішки у незвичному форматі. Він не тільки біговий, а й музичний. Бо гостем нового епізоду став український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ, а також марафонець та амбасадор 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020 ONLINE" Собчук Олег. Його пісня “До кінця” навіть стала саундтреком цього забігу. Хоча, за словами співака, біг надихнув його на написання ще багатьох пісень і новий альбом, що вийде у 2021 році, буде на 100% біговим. Адже біг вже став для лідера гурту СКАЙ сенсом життя.

Сторінки подкасту у соціальних мережах FacebookInstagram.

Коментарі ()