Чи можна бігати взимку? - подкаст Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Ніяк не наважитесь бігати взимку? Чи може вирішили вийти на свою першу пробіжку саме зараз, коли на вулиці сніг, лід і мороз? Тоді цей епізод для вас.

З тренеркою з фітнесу та бігу Вікторією Чайкою поговорили про особливості зимового бігу. Інформація корисна не лише для початківців, а й для досвідчених. Адже навіть бувалі бігуни не завжди знають, чи виходити на тренування з нежиттю і чи так корисна баня для відновлення.

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