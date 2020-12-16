Джерело - Чемпіон.

Україномовний подкаст про біг Пейсмейкери став медіапартнером комерційного турніру з командного бігу на 1 милю Battle Mile.

Відтепер новини про унікальний український турнір слухайте у Пейсмейкерах на усіх подкаст-платформах. Сторінки подкасту у соціальних мережах Facebook, Instagram.

Найближчий етап Battle Mile відбудеться уже 20 Грудня 2020 у легкоатлетичному манежі КМШВСМ. Старт забігів запланований на 13:50. Точний таймінг та склади забігів будуть опубліковані 19-го грудня.

Довідка про Battle Mile

На старт забігу виходять 2 команди з п’яти спортсменів кожна. Дистанцію, яку необхідно подолати – миля, що у цифрах дорівнює 1609 метрам 34 сантиметрам. За допомогою чіпової системи фіксується час кожного спортсмена кожні 200 метрів, а результати в режимі наживо виводяться на інформаційні панелі, які показують сумарний час кожної команди та різницю між ними в конкретний проміжок часу. Це дозволяє командам контролювати свою позицію та оперативно приймати тактичні рішення по дистанції.

У кожній команді є шостий учасник, так званий “Джокер” (що перебуває у “коридорі”), який має право одноразово замінити будь-якого учасника своєї команди на будь-якому етапі дистанції на будь-який відрізок, АЛЕ аж до фінішу.