Дніпровський півмарафон відбудеться в форматі онлайн-забігу через карантин: як це буде

Джерело - Чемпіон.

Традиційний дніпровський півмарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online через карантинні обмеження цьогоріч відбудеться у форматі онлайн-забігу.

Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

Дніпровський півмарафон 21-22 листопада відбудеться вже вп’яте. Незмінним титульним партнером заходу від дня його заснування залишається українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Онлайн-формат, в який цьогоріч переведено багато забігів, дозволяє бігунам брати участь у півмарафоні дистанційно, не порушуючи умов карантину. В Дніпровського півмарафону не буде масового старту та спільного маршруту, і учасники долатимуть свої дистанції самостійно, фіксуючи забіг на GPS-трекери.

Завдяки цьому INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online відбудеться без перекриття вулиць, адже кожен бігун самостійно обиратиме зручний для себе маршрут.

В межах 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online відбудуться забіги на різні дистанції. Досвідчені спортсмени і аматори випробують себе на дистанціях 10 і 21 км, а ті, хто лише починає, зможуть вийти на старт Jaffa Mini Marathon 4.2 км. На фініші кожен винагородить себе медаллю, яка заздалегідь приїде до нього поштою.

Також у рамках заходу відбудеться забіг “Ветеранська десятка”, в якому візьмуть участь ветерани АТО/ООС. У біговому сезоні 2020 такі старти проходять у межах кожного забігу Run Ukraine. Під час Львівського, Київського, Одеського півмарафонів та Київського марафону свої дистанції подолали майже 700 ветеранів АТО, ще понад 300 ветеранів фінішують 21-22 листопада в межах Дніпровського півмарафону.

Долучитися до Дніпровського півмарафону 21-22 листопада і здобути медаль може кожен, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе, що потрібно – пройти реєстрацію на сайті півмарафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу: https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/