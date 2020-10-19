 Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде | RunNews | Champion.com.ua
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Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде

Сьогодні 14:36 626 0
Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде

Джерело - Чемпіон.

11-й Київський марафон WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020 Online 31 жовтня-1 листопада через пандемію відбудеться у форматі онлайн. Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

Незмінним титульним партнером заходу залишається компанія Wizz Air.

Онлайн-забіги цьогоріч набули значної популярності серед любителів масового спорту. Такий формат не передбачає масового старту та спільного маршруту, яким бігтиме багатотисячний натовп. А отже, між бігунами витримується безпечна соціальна дистанція.

Учасники можуть пробігти різні дистанції залежно від рівня своєї підготовки: 21 км, 10 км або Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

Через формат онлайн 11-й Київський марафон відбудеться без перекриття вулиць, адже бігуни не бігтимуть єдиною трасою – кожен обиратиме маршрут самостійно. Автомобілісти зможуть спати спокійно.

Для участі в марафоні 31 жовтня-1 листопада необов’язково приїжджати до Києва, Київський марафон можна буде пробігти практично будь-де. На заваді не стануть закриті кордони: вже зареєструвалися учасники з 37 країн світу, і реєстрація досі триває.

Тим не менш, у Києві на Трухановому острові 31 жовтня-1 листопада буде організована стартово-фінішна зона, де київські бігуни зможуть перевдягтися, залишити речі у камері схову та стартувати під аркою, як у докарантинні часи. Втім, спільного старту не буде, а бігуни дотримуватимуться дистанції та карантинних норм.

Окрім того, в межах заходу відбудуться забіги з собаками PRO PLAN® DOG RUN Online, де бігуни зможуть взяти участь разом зі своїми улюбленцями та здобути медалі для себе та своїх чотириногих напарників.

Долучитися до забігу і здобути медаль може кожен, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе що потрібно – пройти реєстрацію на сайті марафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://kyivmarathon.org/ 

 

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