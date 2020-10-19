Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках у довжину, отримала квартиру у рідному Хмельницьку.
Про це повідомляє сама спортсменка.
25-річна легкоатлетка у своєму Instagram-акаунті виклала сторіс із подякою для мера міста Хмельницького Олександра Симчишина.
Мер видав легкоатлетці однокімнатну квартиру.
Наголосимо, що Хмельницький - рідне місто Бех-Романчук. Українка отримала такий подарунок за високі досягнення у легкій атлетиці, зокрема за найкращий стрибок у сезоні, який показала Марина на змаганнях у Досі (Катар).