Легкоатлетка поповнилась квартирою завдяки високим досягненням

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках у довжину, отримала квартиру у рідному Хмельницьку.

Про це повідомляє сама спортсменка.

25-річна легкоатлетка у своєму Instagram-акаунті виклала сторіс із подякою для мера міста Хмельницького Олександра Симчишина.

Мер видав легкоатлетці однокімнатну квартиру.

Наголосимо, що Хмельницький - рідне місто Бех-Романчук. Українка отримала такий подарунок за високі досягнення у легкій атлетиці, зокрема за найкращий стрибок у сезоні, який показала Марина на змаганнях у Досі (Катар).