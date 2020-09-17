Рижикова та Ткачук здобули медалі на етапі Діамантової ліги

Українки з особистими рекордами на подіумі Діамантової ліги в Римі

Джерело - Чемпіон.

У жіночому бігу на 400 метрів з бар'єрами дві українки змогли потрапити в трійку найкращих.

Анна Рижикова виграла "срібло", а Вікторія Ткачук - "бронзу. Причому обидві українки встановили свої особисті рекорди.

Переможницею у забігу на 400 метрів з бар’єрами стала представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,90 секунди.

Діамантова ліга, Рим

Біг на 400 м з бар'єрами

17 вересня

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.90 сек

2. Анна Рижикова (Україна) - 54.54 сек

3. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.93 сек

4. Сара Петерсен (Данія) - 55.20 сек

Раніше, Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі.

Також, Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.