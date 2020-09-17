Рижикова та Ткачук здобули медалі на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
У жіночому бігу на 400 метрів з бар'єрами дві українки змогли потрапити в трійку найкращих.
Анна Рижикова виграла "срібло", а Вікторія Ткачук - "бронзу. Причому обидві українки встановили свої особисті рекорди.
Переможницею у забігу на 400 метрів з бар’єрами стала представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,90 секунди.
Діамантова ліга, Рим
Біг на 400 м з бар'єрами
17 вересня
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.90 сек
2. Анна Рижикова (Україна) - 54.54 сек
3. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.93 сек
4. Сара Петерсен (Данія) - 55.20 сек
Раніше, Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі.
Також, Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.