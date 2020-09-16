Засудили колишнього керівника IAAF за хабар від росіян

Діак нині знаходиться під арештом у Франції з осені 2015 року

Виправний суд Парижа колишньому голові Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак призначив 4 роки ув'язнення.

Про це повідомляє euronews.com.

Діак нині знаходиться під арештом у Франції з осені 2015 року.

Також засудив колишнього главу Всеросійської федерації легкої атлетики Валентина Балахнічева до трьох років ув'язнення. Він заочно визнаний винним в корупції у справі Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF.

За версією звинувачення, Діак і Балахнічев за участю інших високопоставлених спортивних чиновників організували корупційну схему заради приховування допінг-проб російських легкоатлетів. В ході слухань Діак визнав провину, пояснивши, що робив це заради фінансового благополуччя IAAF. Він говорив, що затримував введення санкцій проти російського спорту, щоб не зірвати Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 р IAAF, як пояснив Діак, якраз тоді вела переговори про спонсорські контракти в ВТБ і ВГТРК. Відстрочка дозволила росіянам виступити на Олімпіаді в Лондоні.

Нагадаємо, британець встановив новий рекорд в годинному бігу.