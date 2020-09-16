Учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, українська легкоатлетка Ольга Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет.

Про це заявила сама спортсменка.

"Мене звати Ляхова Ольга. Я, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, а також багаторазовий призер Чемпіонатів Європи.

Я-кременчужанка, і намагаюся брати активну участь у розвитку нашого рідного міста. В цьому році, я подаю свій проект в програму Громадський бюджет. Це популяризація, здорового способу життя.

Цей проект полягає в реконструкції парку Миру, а саме в будівництві бігової доріжки по колу, з поліуретановим синтетичним покриттям, що запобігає виникненню травм при заняттях спортом.Щоби у кожного жителя міста Кременчука, дивлячись на зміни в парку Миру, з'явилося бажання побігати або прогулятися. Так давайте зробимо Кременчук-спортивним містом!", - зазначила Ляхова.