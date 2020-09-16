 Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії
Сьогодні 23:38 249
Динамо готує офіційну пропозицію по Карраскалю
Сьогодні 23:24 522
Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:56 1344
Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо
Сьогодні 20:39 1309
Аріс - Колос: онлайн трансляція
Сьогодні 20:03 513
Ястремська перемогла Анісімову на турнірі WTA в Італії
Сьогодні 18:39 606
Турецький клуб хоче купити у Динамо Дуелунда
Сьогодні 18:27 556
Ткачук здобула бронзову нагороду на турнірі у Швейцарії
Сьогодні 17:40 272
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:28 12820
Мораес – найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2019/20
Сьогодні 12:12 452
Блоги
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:22 1102
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:52 323
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:28 12819
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:27 1077
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:43 944
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:56 Пряма трансляція Аріс - Колос: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги Європи. LIVE 1055
23:55 Футбол ПСЖ у меншості вирвав перемогу в перенесеному матчі з Мецом 50
23:38 Теніс Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії 249
23:36 Футбол Мідтьюлланн розгромив Янг Бойз у кваліфікації Ліги чемпіонів 194
23:24 Футбол Динамо готує офіційну пропозицію по Карраскалю 522
23:10 Легка атлетика Окунєва тріумфувала на турнірі у Чехії 274
22:55 Футбол Карабах поступився Молде у кваліфікації Ліги чемпіонів 363
22:40 Теніс Сестри Кіченок завершили виступи на турнірі в Римі 374
22:25 Легка атлетика Засудили колишнього керівника IAAF за хабар від росіян 557
22:09 Футбол Маккабі переміг брестське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 794
21:56 Футбол Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 1344
21:40 RunNews Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет 523
21:32 Пряма трансляція Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE 2701
21:25 Футбол ВПК-Агро вибив Кремінь з Кубка України 645
21:10 Футбол Костишин назвав фаворита матчу Аріс - Колос 1003
20:54 Футбол Црвена Звезда програла Омонії і вилетіла з Ліги чемпіонів 1123
20:39 Футбол Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо 1309
20:25 Футбол ТК Футбол 1/2/3 не транслюватимуть чемпіонат Німеччини 925
20:12 Футбол Російський клуб орендував півзахисника Динамо 1662
20:03 Футбол Аріс - Колос: онлайн трансляція 513
20:03 Футбол Верес знищив Альянс у Кубку України 1074
19:53 Футбол Оболонь програла Поліссю і вилетіла з Кубка України 954
19:47 Футбол Під час перегляду матчу Динамо - АЗ не відпускало відчуття дежавю гри киян проти Шахтаря в Суперкубку, - експерт 891
19:40 Футбол Наполі стежить за Миколенком для можливого трансферу наступного року 965
19:28 Пряма трансляція Маккабі - Динамо Брест: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 637

Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет

Сьогодні 21:40 523 0
Легкоатлетка сприяє будівництву бігової доріжки у парку
Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет
#Ляхова

Джерело - Чемпіон.

Учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, українська легкоатлетка Ольга Ляхова подасть свій проєкт до програми Громадський бюджет.

Про це заявила сама спортсменка.

"Мене звати Ляхова Ольга. Я, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, а також багаторазовий призер Чемпіонатів Європи.

Я-кременчужанка, і намагаюся брати активну участь у розвитку нашого рідного міста. В цьому році, я подаю свій проект в програму Громадський бюджет. Це популяризація, здорового способу життя.

Цей проект полягає в реконструкції парку Миру, а саме в будівництві бігової доріжки по колу, з поліуретановим синтетичним покриттям, що запобігає виникненню травм при заняттях спортом.Щоби у кожного жителя міста Кременчука, дивлячись на зміни в парку Миру, з'явилося бажання побігати або прогулятися. Так давайте зробимо Кременчук-спортивним містом!", - зазначила Ляхова.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прошу репост 😉 Всім привіт!! Мене звати Ляхова Ольга. Я, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європейських ігор, а також багаторазовий призер Чемпіонатів Європи. Я-кременчужанка, і намагаюся брати активну участь у розвитку нашого рідного міста. В цьому році, я подаю свій проект в програму «Громадський бюджет» Це популяризація, здорового способу життя. Цей проект полягає в реконструкції парку Миру, а саме в будівництві бігової доріжки по колу, з поліуретановим синтетичним покриттям, що запобігає виникненню травм при заняттях спортом.Щоби у кожного жителя міста Кременчука, дивлячись на зміни в парку Миру, з з'явилося бажання побігати або прогулятися. Так давайте зробимо Кременчук-спортивним містом! Підтримайте мій проект. Тільки разом ми зможемо втілити мрії в реальність. . . #громадськийбюджет #кременчукспортивнемісто @xsportua @playpro.media @inter_tv_channel @trackandfieldukrainenews @ukr.athletic @ukrathletic @kremenchuk_telegraf @kremenchuk.news

Допис, поширений Ольга Ляховая💙💛 (@lyakhova.olga.800)

Раніше, Ляхова показала жахливі умови підготовки спортсменів у Кременчуці.

Коментарі ()