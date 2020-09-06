Ляхова показала жахливі умови підготовки спортсменів у Кременчуці

У Кременчуці неприпустимі умови для підготовки спортсменів.

Про це розповіла українська легкоатлетка Ольга Ляхова.

"Стадіон в моєму рідному місті Кременчук... хочеться плакати...

Умови можна сказати неприпустимі для здоров'я спортсменів. Невже в такому великому місті, як Кременчук не можна побудувати хоч один гідний стадіон? І цим залучити здоровий спосіб життя до населення?

За всі роки в спорті, я не могла залишатися вдома довше, ніж на один тиждень, тільки через брак інфраструктури в нашому місті…", - відзначила Ляхова.