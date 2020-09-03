Про Кенію і наслідки пандемії Covid-19. Ольга Ляхова - гостя подкасту Пейсмейкери

Вона поїхала в Кенію тренуватися, а в результаті зібрала гроші на житло місцевій родині.

Вона не п’є мінералку і не їсть фастфуд, але залюбки куштує екзотичні страви інших народів.

Вона представляє Україну по всьому світу, сама ж родом з області, де немає нормального стадіону.

Ольга Ляхова - гостя подкасту “Пейсмейкери”. Кременчуцька легкоатлетка, Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів. А ще амбасадорка бренду спортивного харчування SiS Ukraine, який став партнером цього випуску. Компанія випускає гелі, ізотоніки, протеїн, вітаміни та іншу сертифіковану продукцію для професіоналів і любителів, які займаються фітнесом, циклічними або ігровими видами спорту.

SiS Ukraine - харчуйся, як чемпіон!