 У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні | Легка атлетика | Champion.com.ua
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У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні

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Організатори серії RunCzech наполегливо намагалися знайти можливість прийняти хоча б один першокласний біговий старт
У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні
#Прага, #напівмарафон

Джерело - marathonec.ru.

5 вересня 2020 року RunCzech проведе напівмарафон, на старт якого вийдуть тільки 35 запрошених організаторами найбільш іменитих на сьогодні бігунів.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

RunCzech організовує бігові заходи в Чехії та Італії, а також, у співпраці з третьою стороною, в Японії і Китаї. Проект RunCzech Racing розвиває молоді таланти, спортивний дух і соціальні зв'язки. У скарбничці команди організаторів - вісім світових рекордів і більше 150 призових місць!

Чоловіки і жінки змагатимуться окремо. Для чоловіків старт буде дано о 7:20 ранку (за київським часом), жінки будуть стартувати о 9:00 ранку (за київським часом), за умови сприятливої ​​погоди. Обидві гонки будуть транслювати на чеському телебаченні і по всьому світу.

Старт стане полігоном для випробування новітнього продукту adidas, партнера і спонсора RunCzech: спортсмени протестують в умовах змагання adizero adios Pro - кросівки, створені в тісній співпраці з елітними спортсменами. Цей факт дає ще більше підстав вірити, що ми побачимо кілька видатних результатів.

Раніше, українці витрачають на соціальні мережі у 8 разів більше часу, ніж на біг.

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