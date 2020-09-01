У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні

Організатори серії RunCzech наполегливо намагалися знайти можливість прийняти хоча б один першокласний біговий старт

5 вересня 2020 року RunCzech проведе напівмарафон, на старт якого вийдуть тільки 35 запрошених організаторами найбільш іменитих на сьогодні бігунів.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

RunCzech організовує бігові заходи в Чехії та Італії, а також, у співпраці з третьою стороною, в Японії і Китаї. Проект RunCzech Racing розвиває молоді таланти, спортивний дух і соціальні зв'язки. У скарбничці команди організаторів - вісім світових рекордів і більше 150 призових місць!

Чоловіки і жінки змагатимуться окремо. Для чоловіків старт буде дано о 7:20 ранку (за київським часом), жінки будуть стартувати о 9:00 ранку (за київським часом), за умови сприятливої ​​погоди. Обидві гонки будуть транслювати на чеському телебаченні і по всьому світу.

Старт стане полігоном для випробування новітнього продукту adidas, партнера і спонсора RunCzech: спортсмени протестують в умовах змагання adizero adios Pro - кросівки, створені в тісній співпраці з елітними спортсменами. Цей факт дає ще більше підстав вірити, що ми побачимо кілька видатних результатів.

Раніше, українці витрачають на соціальні мережі у 8 разів більше часу, ніж на біг.