У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні

Джерело - marathonec.ru.
5 вересня 2020 року RunCzech проведе напівмарафон, на старт якого вийдуть тільки 35 запрошених організаторами найбільш іменитих на сьогодні бігунів.
Про це повідомляє пресслужба змагань.
RunCzech організовує бігові заходи в Чехії та Італії, а також, у співпраці з третьою стороною, в Японії і Китаї. Проект RunCzech Racing розвиває молоді таланти, спортивний дух і соціальні зв'язки. У скарбничці команди організаторів - вісім світових рекордів і більше 150 призових місць!
Чоловіки і жінки змагатимуться окремо. Для чоловіків старт буде дано о 7:20 ранку (за київським часом), жінки будуть стартувати о 9:00 ранку (за київським часом), за умови сприятливої погоди. Обидві гонки будуть транслювати на чеському телебаченні і по всьому світу.
Старт стане полігоном для випробування новітнього продукту adidas, партнера і спонсора RunCzech: спортсмени протестують в умовах змагання adizero adios Pro - кросівки, створені в тісній співпраці з елітними спортсменами. Цей факт дає ще більше підстав вірити, що ми побачимо кілька видатних результатів.
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