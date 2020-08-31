Легкоатлети з Донецької області найкраще виступили на чемпіонаті України

29-30 серпня у Луцьку відбувся чемпіонат України

В Луцьку на стадіоні Авангард відбувся головний старт національного легкоатлетичного сезону - чемпіонат України.

Про це повідомляє ФЛАУ.

На чоловічій 200-метрівці перемогу здобув Сергій Смелик з Донеччини (21,00). Олександру Соколову Миколаївщини не вистачило навіть особистого рекорду (21,12), аби оформити золотий дубль (перед цим він виграв 100 метрів – 10,47, випередивши Смелика, Коваленка, Васильєва, Ібрагімова, Бодрова, Кострицю та Супруна).

У жінок тут тріумфували киянки. На стометрівці вони взагалі окупували весь п’єдестал – Яна Качур (11,76), Тетяна Мельник (11,80), Ганна Чубковцова (11,96). Втім, Мельник вдалося реваншуватися у фіналі з бігу на 200 метрів, де вона здобула більш ніж впевнену перемогу, випередивши на пів секунди срібну призерку, Чубковцову - 23,59 проти 24,09.

Дніпрянка Анна Рижикова вирішила виступати в Луцьку на "чистій" 400-метрівці, і своє золото взяла, причому з особистим рекордом – 51,70. Так само з PB срібло тут виграла запоріжанка Катерина Климюк. У чоловіків на цій дистанції перемогу святкував 20-річний представник Сумщини Олександр Погорілко (46,77 - РВ), потіснивши більш досвідчені волинянина Данила Даниленка (47,00) та Олексія Позднякова з Донеччини (47,54).

На 800-метрівці - без сенсацій. У жінок перемогу святкувала Ольга Ляхова з Полтавщини (2.03,49), а у чоловіків волинянин Євген Гуцол (1.49,17). Хоча Євгену добряче попсували нерви суперники - буковинець Олег Миронець відстав від нього на 9 сотих секунди, а киянин Владислав Фінчук - на 14 сотих.

На довгих дистанціях передусім слід відзначити харків’янку Юлію Шматенко, яка на фініші бігу на 5000 метрів привезла найближчій переслідувачці 45 секунд – 15.49,59.

В бар’єрному бігу на 100-метрівці за зустрічного вітру -2,4 м/с впевнену перемогу здобула Анна Плотіцина з Київщини (13,35). Вікторія Ткачук з Донеччини була найкращою на бар’єрній 400-метрівці у жінок (55,60), а у чоловіків тут з особистим рекордом - 50,60 - тріумфував Дмитро Романюк з Рівного.

В стрибках у висоту у жінок за відсутності Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та Ірини Геращенко боротьба за золото припинилася вже на позначці 1.89. Її подолала лише миколаївська атлетка Оксана Окунєва, яка у підсумку перемогла з результатом 1.92. У чоловіків суперництво було більш гострим - його виграв Андрій Проценко з Херсонщини (2.30), сусідство якому на п’єдесталі склали два кропивничани Дмитро Яковенко (2.26) та Олег Дорощук (2.23).

Цікавою вийшла боротьба у секторі для стрибків з жердиною - її виграли харків’янка Марина Килипко (4.40) та Артур Бортніков з Дніпропетровщини (5.30), який лише за спробами обійшов Іллю Кравченка з Київщини.

У стрибках у довжину серед чоловіків призер чемпіонату Європи Сергій Никифоров з Київщини несподівано запоров всі три стартові спроби, і закінчив змагання з позначкою NM. Натомість Ярослав Ісаченков з Харківщини вже в другому стрибку встановив особистий рекорд (7.97), який приніс йому чемпіонський титул. У жінок тут впевнену перемогу здобула Марина Бех-Романчук з Хмельниччини, яка в кожній з шести своїх спроб стрибала далі, ніж інші її суперниці у своїх найкращих.

В потрійному стрибку атлети високих результатів не показали, втім порадували дуже напруженою боротьбою. У підсумку у жінок всього один сантиметр розділив чемпіонку від бронзової призерки - виграла харків’янка Ірина Піменова (13.40), другою стала Тетяна Пташкіна з Луганщини (13.39), третьою киянка Марія Сіней (13.39). У чоловіків ситуація була практично аналогічна - 7 сантиметрів між першим та третім місцем. Виграв з особистим рекордом Ігор Гончар з Донеччини (16.18).

В метанні молоту долю Никифорова повторив Михайло Гаврилюк з Івано-Франківської області. А от інший Михайло – Кохан – виглядав впевнено. 19-річний представник Дніпропетровщини переміг з результатом 75 м 39 см. Високі результати були показані в цьому виді у жінок. Господарка змагань Ірина Климець не залишила шансів Альоні Шамотіній з Дніпропетровської області - 71.71 проти 66.93.

Змагання з метання спису завершилися тріумфом столичного подружжя Ничипорчук. Олександр став найкращим у чоловіків (72.36), а Тетяна - у жінок (54.03). В штовханні ядра сумчанин Ігор Мусієнко впевнено здолав свого принципового опонента з Київщини Віктора Самолюка - 19.48 проти 18.01.

Прикрасою чемпіонату стали змагання у багатоборствах. У чоловіків дуже впевнену перемогу здобув запорізький атлет Олексій Касьянов (7716). У жінок доля нагород була не відома ледь не до останнього виду. У підсумку золото виграла Аліна Шух з Київщини (6215), Ганна Касьянова з Запорізької області стала другою (5962), а ще одна представниця Київської області - Анастасія Мохнюк - третью (5925).

Також додамо, що під час чемпіонату України відбулося два забіги - на 400 та 1500 метрів - серед ветеранів АТО, які виграли волиняни Ігор Шостак та Олександр Мартинюк.

Командний залік чемпіонату України виграла збірна Донецької області, другими стали кияни, третіми - представники Харківщини.

За підсумками змагань днями буде сформовано збірну України, яка 19-20 вересня в Румунії виступить на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій.

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