 В Ужгороді відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km | RunNews | Champion.com.ua
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В Ужгороді відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km

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В Ужгороді хочуть побити рекорд України
В Ужгороді відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km
#Ужгород, #Uzhhorod Ultra

Джерело - zakarpattya.net.ua.

В Ужгороді протягом 21-24 серпня відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km.

Про це повідомляє zakarpattya.net.ua.

Захід організовує громадська організація Ужгородський біговий клуб, а метою забігу є встановлення рекорду України в категорії Спорт, масові заходи, вперше – безперервний біг 85 годин та подолання відстані 1000 км.

Естафета розпочнеться о 7 ранку 21 серпня, а завершиться у День незалежності о 20:00 24 серпня.

Реєстрація учасників забігу здійснюється електронно через соцмережі, вже зголосилося 50 осіб. Долучатися можна навіть у дні забігу.

Відзначимо, що наразі в Україні є зафіксований рекорд бігу упродовж 72 годин і 850 км.

Нагадаємо, вчені створили трек для збільшення темпу бігу.

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