В Ужгороді відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km

В Ужгороді хочуть побити рекорд України

В Ужгороді протягом 21-24 серпня відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km.

Про це повідомляє zakarpattya.net.ua.

Захід організовує громадська організація Ужгородський біговий клуб, а метою забігу є встановлення рекорду України в категорії Спорт, масові заходи, вперше – безперервний біг 85 годин та подолання відстані 1000 км.

Естафета розпочнеться о 7 ранку 21 серпня, а завершиться у День незалежності о 20:00 24 серпня.

Реєстрація учасників забігу здійснюється електронно через соцмережі, вже зголосилося 50 осіб. Долучатися можна навіть у дні забігу.

Відзначимо, що наразі в Україні є зафіксований рекорд бігу упродовж 72 годин і 850 км.

Нагадаємо, вчені створили трек для збільшення темпу бігу.