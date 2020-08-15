Чептегей встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у Монако

Угандієць встановив вже третій світовий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Джошуа Чептегей встановив новий світовий рекорд в бігу на п’ять кілометрів на етапі Діамантової ліги в Монако.

Дистанцію Чептегей подолав за 12 хвилин і 35,36 секунди.

Попередній світовий рекорд належав ефіопові Кенесісе Бекеле – 12 хвилин і 37,35 секунди.

У лютому нинішнього року в Монако Чептегей встановив інший світовий рекорд з бігу на п’ять кілометрів на шосе – 12 хвилин і 51 секунда.

Джошуа належить і світовий рекорд на дистанції 15 кілометрів на бігу на шосе – 41:05 в листопаді 2018 року.

Раніше, Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги після карантину, Левченко - друга.