 Чептегей встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у Монако | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Чептегей встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у Монако

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Чептегей встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у Монако
#Чептегей

Джерело - Чемпіон.

Джошуа Чептегей встановив новий світовий рекорд в бігу на п’ять кілометрів на етапі Діамантової ліги в Монако.

Дистанцію Чептегей подолав за 12 хвилин і 35,36 секунди.

Попередній світовий рекорд належав ефіопові Кенесісе Бекеле – 12 хвилин і 37,35 секунди.

У лютому нинішнього року в Монако Чептегей встановив інший світовий рекорд з бігу на п’ять кілометрів на шосе – 12 хвилин і 51 секунда.

Джошуа належить і світовий рекорд на дистанції 15 кілометрів на бігу на шосе – 41:05 в листопаді 2018 року.

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