Чептегей встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у Монако

Джерело - Чемпіон.
Джошуа Чептегей встановив новий світовий рекорд в бігу на п’ять кілометрів на етапі Діамантової ліги в Монако.
Дистанцію Чептегей подолав за 12 хвилин і 35,36 секунди.
Попередній світовий рекорд належав ефіопові Кенесісе Бекеле – 12 хвилин і 37,35 секунди.
🚨WORLD RECORD🚨— Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 14, 2020
Joshua #Cheptegei.
12:35.36. #MonacoDL (where else?) pic.twitter.com/Oo6JwxAreX
У лютому нинішнього року в Монако Чептегей встановив інший світовий рекорд з бігу на п’ять кілометрів на шосе – 12 хвилин і 51 секунда.
Джошуа належить і світовий рекорд на дистанції 15 кілометрів на бігу на шосе – 41:05 в листопаді 2018 року.
Раніше, Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги після карантину, Левченко - друга.