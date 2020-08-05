Командний батл для аматорів та профі. В Україні створили новий біговий вид спорту

Джерело - Чемпіон.

1 серпня на столичному стадіоні “Піонер” відбулася легкоатлетична подія нового формату - Battle Mile (Батл Майл). Ідея проєкту полягає у командних змаганнях бігунів на дистанції в одну милю - 1609 метрів. Загалом у заході взяли участь 19 команд, серед яких як професійні атлети - лідери збірної України на середніх дистанціях, так і аматори - найактивніші бігові клуби країни.

Перемогу серед професійних чоловічих команд здобула київська команда Rays, загальний час усіх учасників якої склав 21:23 хв. У жінок найшвидший сумарний час становив - 24:44 хв і його також показала команда Rays, тільки жіноча.

Згідно правил, кожна команда складалася з 5 учасників і мала право під час бігу на одну заміну в команді: на доріжку в будь-який момент міг вийти так званий “джокер” - це додало неабиякої інтриги змаганням. За усім дійством дозволяла слідкувати електронна система, яка у режимі реального часу демонструвала учасниками і глядачам позицію команд.

“Це неймовірно драйовий формат командних змагань, які здатні відродити інтерес до самої легкої атлетики, внести динаміку в проведення змагань і зацікавити безліч людей”, - поділилася враженнями від побаченого срібна призерка Олімпійських Ігор Ірина Ліщинська, яка була присутня на події.

Сам проект - суто український продукт, який не має аналогів у світі. Попри те, що миля популярна легкоатлетична дисципліна, долати її командою ще й з джокером, поки ніхто не намагався. І вже на даному етапі Battle Mile має серйозні амбіції і плани найближчим часом вийти на міжнародний ринок.

“Центральна ідея проєкту - це команда, це її бренд, ім'я. Саме таким шляхом ми бачимо можливість підвищити цікавість до середніх дистанцій і легкої атлетики загалом, сформувати імідж бігу як престижного виду спорту на рівні з футболом та тенісом. Ми дійсно маємо величезні плани на сьогоднішній день. Все вимагає поетапності. Батл Миля вже виходить у формат міжнародного проекту. Є можливість не просто розвивати цю ідею, а масштабувати її. Цього року ми ще плануємо один міжнародний старт провести - чи в Білорусі, чи в Німеччині. Крім того є інтерес працювати з США, ми нещодавно запатентували свій проект там”, - поділився ідеолог і засновник проекту Юрій Піднебесний.

Організатором змагань виступила Асоціація командного бігу України. Загальний призовий фонд змагань становив 130 тисяч гривень.