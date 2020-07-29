 У Києві відбудуться унікальні змагання Batte Mile | RunNews | Champion.com.ua
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У Києві відбудуться унікальні змагання Batte Mile

Сьогодні 13:48 621 0
У Києві відбудуться унікальні змагання Batte Mile

1 серпня на київському стадіоні Піонер відбудеться легкоатлетична подія нового формату – Batte Mile (Батл Майл). Проект народився в Україні минулого року і має серйозні амбіції і плани найближчим часом вийти на міжнародний ринок. Ідея полягає у командних змаганнях бігунів на середній дистанції, а саме на дистанції в одну милю – 1609 метрів. 

Це вже другий захід такого формату. Вперше з успіхом він пройшов у березні цього року у Києві. У заході візьмуть участь як професійні атлети – лідери збірної України на середніх дистанціях, так і аматори – найактивніші бігові клуби Києва.

Сама дистанція диктує динамічний перебіг подій, а командна боротьба додає видовищності. Згідно правил, кожна команда має право під час бігу на одну заміну в команді, коли на доріжку в будь-який момент може вийти так званий “джокер” – це додає ще й інтриги змаганням. За усім дійством дозволяє слідкувати електронна система, яка у режимі реального часу демонструє учасниками і глядачам позицію команди.

Важливо зазначити, що суто український продукт, який не має аналогів у світі. Попри те, що миля досить популярна легкоатлетична дисципліна, долати її командою ще й з джокером, поки ніхто не намагався.

Щодо перспектив і планів на майбутнє, то ідеологи і засновники змагань мають офіційний  патент на ідею і вже ведуть активні переговори із зарубіжними партнерами, адже мають на меті проведення таких заходів за кордоном. Головною метою бачать: формування іміджу бігу як престижного виду спорту на рівні з футболом та тенісом, залучення клубів, глобальних партнерів та навіть з часом включення дисципліни Batte Mile до програми Олімпійських Ігор.

Організатором змагань виступає Асоціація командного бігу України. Загальний призовий фонд змагань становить 125 тисяч гривень, також передбачений джекпот в розмірі 500 000 грн.

Розклад заходу:

1 серпня 2020 року, субота

15:00 – відкриття змагань

15:20 – кваліфікаційні забіги

16:00 – прес-ланч і спілкування з ідеологом змагань

17:40 – фінальні забіги

18:40 – нагородження

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