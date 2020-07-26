Міллер-Уйбо встановила сезонний рекорд на стометрівці та повторила унікальне досягнення

Багамська легкоатлетка продемонструвала свою універсальність

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка Шона Міллер-Уйбо на виставковому турнірі у Клермонті на дистанції сто метрів вибігла з одинадцяти секунд - 10.98.

Це найкращий показник на стометрівці в її кар'єрі, а також найкращий результат року на ста метрах. Раніше сезонний рекорд належав представниці Ямайки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11.00).

Таким чином, Міллер-Уйбо стала четвертою жінкою в історії, яка вибігла з одинадцяти секунд на стометрівці, з 22-х секунд – на двохсотметрівці (21:74) і з 49-и секунд на дистанції чотириста метрів (48.37).

До цього таке зуміли зробити Маріта Кох, Марі-Хосе Перек та Валері Бріско.

Раніше повідомляли, що етап Діамантової ліги в Великій Британії скасовано.