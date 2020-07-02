Зірка російського спорту може змінити громадянство

Відома російська легкоатлетка Марія Ласіцкене може змінити громадянство.

Про це заявила сама легкоатлетка.

"У сьогоднішніх умовах не можна виключати будь-який варіант моїх подальших дій, в тому числі і відхід зі збірної.

Я втомилася від свавілля, що коїться останні п'ять років, безкарності і бездіяльності керівників нашого спорту, що не захищають належним чином чистих атлетів", - сказала Лісіцкене.