Зірка російського спорту може змінити громадянство

Джерело - sport.ua.
Відома російська легкоатлетка Марія Ласіцкене може змінити громадянство.
Про це заявила сама легкоатлетка.
"У сьогоднішніх умовах не можна виключати будь-який варіант моїх подальших дій, в тому числі і відхід зі збірної.
Я втомилася від свавілля, що коїться останні п'ять років, безкарності і бездіяльності керівників нашого спорту, що не захищають належним чином чистих атлетів", - сказала Лісіцкене.
Марія Ласіцкене є найсильнішою стрибункою у висоту сучасності. Вона завойовувала золото на останніх трьох чемпіонатах світу, проте була змушена пропустити Олімпіаду-2016 через відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Нагадаємо, Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі.