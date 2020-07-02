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Зірка російського спорту може змінити громадянство

Сьогодні 21:25 645 0
Ласіцкене може відмовитися від російського паспорта
Зірка російського спорту може змінити громадянство
#Ласіцкене

Джерело - sport.ua.

Відома російська легкоатлетка Марія Ласіцкене може змінити громадянство.

Про це заявила сама легкоатлетка.

"У сьогоднішніх умовах не можна виключати будь-який варіант моїх подальших дій, в тому числі і відхід зі збірної.

Я втомилася від свавілля, що коїться останні п'ять років, безкарності і бездіяльності керівників нашого спорту, що не захищають належним чином чистих атлетів", - сказала Лісіцкене.

Марія Ласіцкене є найсильнішою стрибункою у висоту сучасності. Вона завойовувала золото на останніх трьох чемпіонатах світу, проте була змушена пропустити Олімпіаду-2016 через відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Нагадаємо, Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі.

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