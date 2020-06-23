МОЗ надав дивну відповідь про смерть спортсменки під час ультрамарафону

У МОЗ відповіли на запит про смерть спортсменки

Джерело - Чемпіон.

У Міністерстві охорони здоров’я відмежувалися від відповідальності за безпеку учасників змагань Odesa Ultra-Trial Kuyalnik, де від інсульту померла 31-річна атлетка Катерина Катющева.

Про це розповів юрист Юрій Юрченко.

Важливо: В Одесі померла спортсменка, яка зникла під час ультрамарафону

"Відповіді МОЗ, як завжди, феєричні. А ви там помирайте, спортсмени. Це дивно, особливо з урахуванням, що змагання відбувалися під час карантину", - розповів Юрченко.

У МОЗ вказали, що вони не несли відповідальність за життя спортсменки та порадили звернутися до організаторів змагань.

Ультрамарафонка Катерина Катющева - майстер спорту з легкої атлетики, членкиня збірної України з 24-годинного бігу з результатом 201 км.

Як повідомлялося, через 8 годин пошуків спортсменку знайшли біля водойми без свідомості. Поліцейські доставили її в медичний заклад. Дівчина спочатку отримала тепловий удар, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження.