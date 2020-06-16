Її знайшли в кілометрі від стежки, - бігуни стали на захист організаторів Ультра-Трейл Куяльник

Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому учасниця ультрамарафону Катерина Катющева, померла в одеській обласній лікарні.

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Після цього, надзвичайно багато критики і звинувачень вилилося на організаторів забігу. Та більшість самих спортсменів стали на захист оргів. Серед таких і ультрамарафонець Денис Соколов.

Під дописом Соколова підтримали й інші учасники як цього так і інших забігів та екстремальних видів спорту.

"Вважаю за необхідне висловитися на підтримку організаторів Одеський Ультра-Трейл Куяльник.

Жорстокий буллінг на адресу невеликої команди не поверне Катю. Звинувачення лунають із боку тих, хто не знає суті трейлового бігу на ультрамарафонської дистанції.

Трейл - це біг по дикій природі з мінімальним супроводом і підтримкою. Такий собі горизонтальний альпінізм: є базовий табір від організаторів, є проміжні точки з провізією і підтримкою. Але зірвешся ти зі скелі чи ні - залежить від тебе. Це екстремальний вид спорту. Який дає нам те, що не дає більше нічого в житті.

На Куяльнику влітку температура підійматися до 40°, повітряні маси рухаються погано, а повітря буквально просочене сіллю.

Катя пішла з траси. Її знайшли в кілометрі від стежки. Незрозуміло, як її повело так далеко.

Пошуки були розпочаті одразу ж, як тільки стало відомо про зникнення, але це практично пустеля.

Парапланеристи, кінологи не могли нічого знайти, ми, волонтери-бігуни, джипери і мотобайкерами - теж.

Кожен учасник такого забігу виходить на старт на свій страх і ризик. І усвідомлено підписує документ про відповідальність за те, що він робить.

На останніх трьох (!) Таких забігах в Україні я зійшов з дистанції. Десь з переохолодженням, десь блювота, десь просто не потягнув.

Кожен раз я евакуювався самостійно по кілька годин. Я цього не соромлюся. І не звинувачую організаторів. Це моє життя, мій вибір і моя відповідальність.

Що ми, ком'юніті можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять Каті і не допустити такого знову?

- Завжди носити свисток на біговому рюкзаку. Цей елемент обов'язкової снаряги багато ігнорують і навіть сміються над ним, але кричати довго не зможеш. Особливо при тепловому ударі посеред пустелі.

- Завжди повідомляти близьким, коли йдеш на пробіжку в подібні місця. Вказувати маршрут і час фінішу.

- Завжди бути з включеним телефоном. На айфонах є вбудований додаток "локатор". Надайте доступ до вашої локації близьким.

- Тверезо оцінювати свої сили, а організаторам - допускати на такі старти тільки при наявності успішних фінішів на дистанціях від 42,2км.

(Катя бігала за раз по 210км, тому ніхто не очікував, що їй може стати погано. Але це може вберегти новачків)

Провести наступний Куяльник. І як би нам не було важко і боляче, ми повинні це зробити. В знак поваги один до одного, в знак любові до цього смертельного виду спорту, і в знак пам'яті до Каті".