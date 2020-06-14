В Одесі померла спортсменка, яка загубилася під час ультрамарафону

Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли

Джерело - Чемпіон.

Учасниця ультрамарафону Катерина Катющева, яка раніше отримала тепловий удар і втратила свідомість, померла у лікарні.

Про це заявив прессекретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

"Друзі, на жаль, Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів", - написав Соколов.

Як повідомлялося, через 8 годин пошуків спортсменку знайшли біля водойми без свідомості. Поліцейські доставили її в медичний заклад. Дівчина спочатку отримала тепловий удар, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження.