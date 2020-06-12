Елімінаційна дієта: що це, меню, кому підходить

Зараз модно відмовлятися від лактози, глютену і ще безлічі різних продуктів. Але далеко не всі розуміють, навіщо вони це роблять. Для багатьох це лише спосіб бути в тренді. То як же зрозуміти, чи потрібно вам виключати якусь групу продуктів? Розібратися в цьому допомагає елімінаційна дієта.

Елімінаційна дієта: що це

Елімінаційна дієта — це програма харчування, розрахована на 30 днів. Її дотримуються для того, щоб зрозуміти, які продукти не підходять організму. Суть елімінаційної дієти полягає в тому, що з раціону виключається певні групи продуктів, наприклад, зернові, бобові, молочка, алкоголь. Потім треба поступово повертати до раціону по одній групі перерахованих вище продуктів.

Щоб почати дотримуватися елімінаційної дієти, потрібно скласти список продуктів, які можуть викликати неприємні відчуття. Зазвичай, це:

молочні продукти;

пшениця;

кукурудза;

цитрусові;

соя;

солодощі та випічка;

горіхи;

гриби;

алкоголь.

Після цього потрібно повністю відмовитися від продуктів зі списку і спостерігати за реакціями організму. Спеціалісти рекомендують вести щоденник, це допоможе фіксувати всі відчуття і нічого не пропустити. Через деякий час потрібно додавати по одній групі продуктів і продовжувати стежити за самопочуттям. Аби зрозуміти, що продукт вам не підходить, потрібно їсти його приблизно 2 рази на день і уважно стежити за відчуттями. Якщо через деякий час після прийому певного продукту ви відчуваєте нудоту, дискомфорт у шлунку, втому і сонливість, скоріш за все він вам не підходить.

Елімінаційна дієта: меню

Список рекомендованих продуктів при елімінаційній дієті, зазвичай, складається з:

нежирного м'яса і риби;

овочів;

каш на воді;

фруктів (крім цитрусових);

зелені.

Навіщо потрібна елімінаційна дієта

Елімінаційну дієту використовують у медицині для того, щоб діагностувати харчову непереносимість. Після того, як вдалося визначити, які продукти не підходять, їх виключають з раціону назавжди. Це допомагає позбутися від неприємних відчуттів, дискомфорту, алергічних реакцій, головного болю і т.д. Елімінаційна дієта дозволяє прислухатися до свого організму і зрозуміти, які групи продуктів краще не споживати конкретній людині. Наприклад, якщо у когось непереносимість лактози, потрібно виключити молочні продукти. Важливо розуміти, що елімінаційна дієта не призначена для схуднення. Вона потрібна, щоб поліпшити самопочуття і позбутися від неприємних наслідків, викликаних споживанням певних продуктів.

Плюси і мінуси елімінаційної дієти

Адепти елімінаційної дієти стверджують, що завдяки їй вони змогли схуднути, поліпшити загальне самопочуття і настрій, а також наповнитися силами і енергією.

Серед мінусів можна виділити те, що дотримуватися елімінаційної дієти досить складно. По-перше, необхідно постійно контролювати себе і намагатися вести щоденник. По-друге, це далеко не швидкий процес. Щоб дізнатися, які продукти вам не підходять, потрібен час. І по-третє, на старті елімінаційної дієти меню досить обмежене, адже потрібно відмовитися від кількох груп продуктів. І виходить, що доводиться виключати й ті продукти, які насправді можна їсти (дізнатися про це вдається не одразу). А жорсткі обмеження в їжі далеко не завжди приносять користь.

Кому підходить елімінаційна дієта

Елімінаційну дієту варто спробувати тим, хто регулярно страждає від проблем з травленням, здуття живота, закрепів, діареї, нудоти, головного болю, хронічної втоми або алергічних реакцій і при цьому не може відшукати причину їхньої появи. Часто елімінаційну дієту призначають при алергії і атопічному дерматиті.

Якщо ж ви почуваєтеся добре, то не варто жорстко обмежувати себе в їжі та назавжди відмовлятися від певної групи продуктів, крім шкідливої ​​їжі (фаст-фуду, напівфабрикатів, солодощів і т.д.).

І пам'ятайте, найкраще дотримуватися елімінаційної дієти під наглядом лікаря. Фахівець зможе коректно визначити причини виникнення неприємних симптомів, скласти правильне меню і під час дієти коригувати його, додаючи нові продукти.