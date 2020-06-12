 Елімінаційна дієта: що це, меню, кому підходить | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо
Сьогодні 11:33 2705
Шовковський: У Москві в наш автобус полетіла пляшка від пива
Сьогодні 12:41 721
Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу
Сьогодні 11:22 388
Шовковський: У Словенії я все робив правильно
Сьогодні 11:15 727
Стаховський: Наша держава взагалі дуже далека від спорту
Сьогодні 10:57 285
Гірн: Бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing
Сьогодні 08:24 1668
У Джошуа можуть забрати пояс WBO через уникнення бою з Усиком
Вчора 22:42 1002
ФІФА дозволила футболістам грати за три клуби протягом сезону
Вчора 20:45 732
Бацула перейшов у Динамо Мінськ
Вчора 20:18 1358
Барселона відсторонила Семеду від тренувань
Вчора 18:14 1456
Блоги
Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці?
Футбол на MEGOGO: що і як зараз дивляться українці? Андрій Твердохліб
10.06.2020 12:04 735
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор Valeriy Ruchka
10.06.2020 11:11 1691
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера Valeriy Ruchka
10.06.2020 10:34 2133
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram Дима Копий
09.06.2020 23:05 750
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2020 14:36 491
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:33 Футбол Венгер: Я впевнений, що Барселона придбає ще одного нападника 87
13:32 RunNews Табата-тренування: що це? Плюси, мінуси і ефективність 89
13:18 Пряма трансляція Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 88
13:15 Бокс Непереможний американський боксер захворів коронавірусом напередодні бою 329
13:03 Футбол Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 231
12:57 Футбол Стало відомо, хто розсудить Минай та Динамо у півфіналі Кубка України 342
12:50 Пряма трансляція Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 134
12:41 Футбол Шовковський: У Москві в наш автобус полетіла пляшка від пива 721
12:31 Пряма трансляція Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 166
12:25 Футбол Півзахисник збірної України зацікавив клуби з Німеччини і Бельгії 1113
12:09 Теніс Стаховський: У мене бажання грати далі ще є 471
11:51 Футбол Павелко: Хотіли вже через тур відкрити стадіони для вболівальників 551
11:33 Футбол Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо 2705
11:22 Бокс Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу 388
11:15 Футбол Шовковський: У Словенії я все робив правильно 727
11:14 Блог Шовковський завів незвичайного домашнього улюбленця 428
10:57 Теніс Стаховський: Наша держава взагалі дуже далека від спорту 285
10:41 Футбол Російський колишній хавбек Металурга хотів розправитися з одноклубником 992
10:32 RunNews Елімінаційна дієта: що це, меню, кому підходить 751
10:25 Футбол Президент Балкан: Готуємося до цього збоченого чемпіонату, будемо його догравати 864
10:10 Баскетбол Панатінаїкос розірве контракт з Євролігою 910
09:55 Футбол Стороженко: Я вже 25 років нікого не боюся, крім дурнів, від них не знаєш, чого очікувати 223
09:40 Футбол Захисник Інгульця: Занадто розумні швидко перевзулися після заяви Суркіса 1534
09:25 Баскетбол Липовий залишить грецький клуб 1263
09:11 Хокей Міжнародний олімпійський комітет анулював результат збірної Росії на Іграх-2014 2753

Елімінаційна дієта: що це, меню, кому підходить

Сьогодні 10:32 751 0
Елімінаційна дієта: що це, меню, кому підходить

Джерело - mixsport.pro.

Зараз модно відмовлятися від лактози, глютену і ще безлічі різних продуктів. Але далеко не всі розуміють, навіщо вони це роблять. Для багатьох це лише спосіб бути в тренді. То як же зрозуміти, чи потрібно вам виключати якусь групу продуктів? Розібратися в цьому допомагає елімінаційна дієта.

Елімінаційна дієта: що це

Елімінаційна дієта — це програма харчування, розрахована на 30 днів. Її дотримуються для того, щоб зрозуміти, які продукти не підходять організму. Суть елімінаційної дієти полягає в тому, що з раціону виключається певні групи продуктів, наприклад, зернові, бобові, молочка, алкоголь. Потім треба поступово повертати до раціону по одній групі перерахованих вище продуктів.

Щоб почати дотримуватися елімінаційної дієти, потрібно скласти список продуктів, які можуть викликати неприємні відчуття. Зазвичай, це:

молочні продукти;

пшениця;

кукурудза;

цитрусові;

соя;

солодощі та випічка;

горіхи;

гриби;

алкоголь.

Після цього потрібно повністю відмовитися від продуктів зі списку і спостерігати за реакціями організму. Спеціалісти рекомендують вести щоденник, це допоможе фіксувати всі відчуття і нічого не пропустити. Через деякий час потрібно додавати по одній групі продуктів і продовжувати стежити за самопочуттям. Аби зрозуміти, що продукт вам не підходить, потрібно їсти його приблизно 2 рази на день і уважно стежити за відчуттями. Якщо через деякий час після прийому певного продукту ви відчуваєте нудоту, дискомфорт у шлунку, втому і сонливість, скоріш за все він вам не підходить.

Елімінаційна дієта: меню

Список рекомендованих продуктів при елімінаційній дієті, зазвичай, складається з:

нежирного м'яса і риби;

овочів;

каш на воді;

фруктів (крім цитрусових);

зелені.

Навіщо потрібна елімінаційна дієта

Елімінаційну дієту використовують у медицині для того, щоб діагностувати харчову непереносимість. Після того, як вдалося визначити, які продукти не підходять, їх виключають з раціону назавжди. Це допомагає позбутися від неприємних відчуттів, дискомфорту, алергічних реакцій, головного болю і т.д. Елімінаційна дієта дозволяє прислухатися до свого організму і зрозуміти, які групи продуктів краще не споживати конкретній людині. Наприклад, якщо у когось непереносимість лактози, потрібно виключити молочні продукти. Важливо розуміти, що елімінаційна дієта не призначена для схуднення. Вона потрібна, щоб поліпшити самопочуття і позбутися від неприємних наслідків, викликаних споживанням певних продуктів.

Плюси і мінуси елімінаційної дієти

Адепти елімінаційної дієти стверджують, що завдяки їй вони змогли схуднути, поліпшити загальне самопочуття і настрій, а також наповнитися силами і енергією.

Серед мінусів можна виділити те, що дотримуватися елімінаційної дієти досить складно. По-перше, необхідно постійно контролювати себе і намагатися вести щоденник. По-друге, це далеко не швидкий процес. Щоб дізнатися, які продукти вам не підходять, потрібен час. І по-третє, на старті елімінаційної дієти меню досить обмежене, адже потрібно відмовитися від кількох груп продуктів. І виходить, що доводиться виключати й ті продукти, які насправді можна їсти (дізнатися про це вдається не одразу). А жорсткі обмеження в їжі далеко не завжди приносять користь.

Кому підходить елімінаційна дієта

Елімінаційну дієту варто спробувати тим, хто регулярно страждає від проблем з травленням, здуття живота, закрепів, діареї, нудоти, головного болю, хронічної втоми або алергічних реакцій і при цьому не може відшукати причину їхньої появи. Часто елімінаційну дієту призначають при алергії і атопічному дерматиті.

Якщо ж ви почуваєтеся добре, то не варто жорстко обмежувати себе в їжі та назавжди відмовлятися від певної групи продуктів, крім шкідливої ​​їжі (фаст-фуду, напівфабрикатів, солодощів і т.д.).

І пам'ятайте, найкраще дотримуватися елімінаційної дієти під наглядом лікаря. Фахівець зможе коректно визначити причини виникнення неприємних симптомів, скласти правильне меню і під час дієти коригувати його, додаючи нові продукти.

Коментарі ()