Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії

Ольга Ляхова прокоментувала своє повернення з Кенії

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова не може повернутися додому зі зборів у Кенії.

Про це розповіла сама спортсменка у Іnstagram.

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"Збори у Кенії тривають. І вже перевалило за психологічну позначку - 3 місяці. А ще попереду ще точно місяць. Квитки знову перенесли, вже на 4 липня. Кенія продовжила карантин на 30 днів... І я вже десь відчуваю себе місцевим мешканцем", - написала Ляхова.

Раніше, Ляхова домоглася справедливості у виплаті президентських стипендій.