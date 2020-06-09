 Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії

Сьогодні 18:45 1165 0
Ольга Ляхова прокоментувала своє повернення з Кенії
Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії
#Ляхова, #Кенія

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова не може повернутися додому зі зборів у Кенії.

Про це розповіла сама спортсменка у Іnstagram.

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"Збори у Кенії тривають. І вже перевалило за психологічну позначку - 3 місяці. А ще попереду ще точно місяць. Квитки знову перенесли, вже на 4 липня. Кенія продовжила карантин на 30 днів... І я вже десь відчуваю себе місцевим мешканцем", - написала Ляхова.

 
 
 
 
 
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Сборы в Кении продолжаются . И уже перевалило за психологическую отметку-3 месяца. А ещё месяц , так точно впереди. Билеты снова перенесли , и уже на 4 июля. Кения снова продлила карантин на 30 дней... И я уже начинаю чувствовать себя местным жителем. За эти 3 месяца : ✅научилась готовить местное блюдо на костре- скуму и шпинат. ✅выучила несколько фраз на суахили. ✅обновила гардероб, по последнему писку местной моды💃 ✅сделала афрокосички. ✅путешествие на озеро Баринго. ✅организация благотворительного проекта, который собрал уже более 1000$, и уже на этой неделе будем начинать строить дом , для нуждающийся кенийской семьи. ✅провела 4 онлайн тренировки, а также 2 этапа онлайн соревнований. ✅активно общалась с прессой, выходила 10 раз в прямой эфир и написала несколько очень длинных интервью. ✅ну и конечно, самое основное 3 месяца полноценных тренировок на высоте 2400м. Я думаю,что это плодотворное пребывание в Кении. Что вы думаете, что дальше нужно сделать ? либо чему научиться в Кении? . . #kenyaexpierence #dresscodeafrican #nikeathlete #lyakhovaolga #itenhomeofchampions #sportcamp #quarantinekenya #ukrainegirls #dress

Публикация от Ольга Ляховая💙💛 (@lyakhova.olga.800)

Раніше, Ляхова домоглася справедливості у виплаті президентських стипендій.

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