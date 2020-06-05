Джерело - Чемпіон.

У день одного з півмарафонів Нової пошти 500 кур’єрів у понад сорока містах України — від Києва до Херсона, від Дніпра до Львова — здолали символічну дистанцію заради тих, хто не може цього зробити через різні життєві обставини.

Кур’єри вирушили на свою звичну робочу дистанцію, а на їхній формі були наліпки з іменами тих, кого номінували на участь у проєкті. Майже 500 людей, які мріяли пробігти марафон, отримали медаль півмарафонця.

Героями проєкту стали люди різного віку, кожен зі своїми болями та мріями. Для одних медаль стала надією на повернення у спорт, для інших — втіхою за тяжкі випробування, а для одного учасника — навіть посмертною нагородою.