 Саладуха: Легку атлетику в Україні практично не транслюють | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Саладуха: Легку атлетику в Україні практично не транслюють

Сьогодні 16:30 255 0
Ольга Саладуха прокоментувала проблеми легкої атлетики
Саладуха: Легку атлетику в Україні практично не транслюють
#Саладуха, #Легка атлетика

Джерело - sport.uа.

В Україні необхідно збільшувати трансляції легкої атлетики.

Про це розповіла українська легкоатлетка і депутат Верховної Ради Ольга Саладуха.

"Марина Бех-Романчук скаржилася на відсутність трансляцій з легкої атлетики. Чи ведеться в цьому напрямку якась робота? Так, ми постійно про це говоримо. Знаю, що в цьому році дуже хотіли повністю висвітлювати Олімпійські ігри. Дійсно, легку атлетику зараз практично не транслюють. Подивитися можна хіба що на ютубі або шукати посилання на трансляції. За радянських часів, наприклад, була пропаганда спорту і показували абсолютно всі змагання і ніхто не плутав спортсменів. Мені, буває, кажуть: "Ти займаєшся легкою атлетикою? А ну покажи сальто". Трансляції потрібні, щоб банально розбиратися в спорті, щоб не плутали види. Молоді потрібно показувати спортивні змагання по телебаченню, мотивувати дітей йти в спорт, вести здоровий спосіб життя, а також щоб наші спортсмени були впізнавані.

Коли в Мінську пройшли Європейські ігри, а вони у нас добре транслювалися, хлопці, які виграли змішану естафету 4х400 м сказали, що коли вони поверталися додому, то їх вже впізнавали люди в аеропорту. Так це була трансляція тільки одного старту, а якби наших спортсменів показували постійно, то я думаю, що це було б дуже добре. А так, перевага, звичайно, у нас в трансляціях футболу, іноді хокею", - розповіла Саладуха.

Раніше, Саладуха запропонувала свій варіант фінансування спорту.

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