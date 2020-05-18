Восьмиразовий олімпійський чемпіон Болт вперше став батьком

Джерело - Чемпіон.
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт вперше у житті став батьком.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.
У пари легендарного бігуна з його нареченою Кейсі Беннет народилася донька.
"Вітаю нашого легендарного спринтера Усейна Болта і Кейсі Бенетт з народженням дочки!", - написав Холнесс.
Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020
Раніше, Гешко анонсував онлайн-забіг.