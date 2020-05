Восьмиразовий олімпійський чемпіон Болт вперше став батьком

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт вперше у житті став батьком.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

У пари легендарного бігуна з його нареченою Кейсі Беннет народилася донька.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd