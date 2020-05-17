Магучіх: Мрію про світовий рекорд і медаль Олімпіади

Віцечемпіонка світу 18-річна Ярослава Магучіх ставить перед собою амбітну мету - побити світовий рекорд.

Про це сказала сама спортсменка.

"Звичайно, хочеться світовий рекорд - 2,09 метра. Хочеться, ми до нього готуємося, тренуємося.

Вболівальники? Багато пишуть. Після чемпіонату світу я дуже довго розбирала свої повідомлення. Напевно, два місяці. Всі вітали. Коли я відповідала, дякувала, то багато хто був здивований. Не думали, що отримають відповідь.

Моя мрія? У спорті - медаль Олімпіади і світовий рекорд. Це дві найважливіші мрії для мене. Ну а якщо брати не спорт то, звичайно, сім'я і діти ", - розповіла Магучіх.