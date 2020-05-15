Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи

Через шість років після чемпіонату Європи-2014 українець Руслан Дмитренко став бронзовим призером зі спортивної ходьби на 20 км. Це стало можливим після дискваліфікації через порушення антидопінгових правил росіянина Алєксандра Іванова.

Про це йдеться у циркулярному листі, який надійшов на адресу ФЛАУ від імені виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза.

Призерів на чоловічій "двадцятці" у Цюриху визначала система фотофінішу. Атлетів, які посіли місця з першого по четверте, розділили дві секунди. Переможцем тоді став іспанець Мігель Анхель Лопес (1:19.44 хв). На другу сходинку піднявся росіянин Алєксандр Іванов (1:19.45 год). Ще один представник Росії Денис Стрєлков і українець Руслан Дмитренко показали час 1:19.46 год, проте десяті (!) долі секунди були на боці Стрєлкова.

Після дискваліфікації Іванова Дмитренко піднявся на третє місце, а Стрєлков, відповідно, став другим.