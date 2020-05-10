 П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249
Сьогодні 08:13 1265
Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців
Сьогодні 13:13 294 1
Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було
Сьогодні 08:00 3676
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Вчора 18:18 1629 2
Український борець викликав на бій Олександра Усика
Вчора 13:19 34040 30
Трабзонспор зацікавлений у трансфері гравця Динамо
Вчора 12:58 1753
Дніпро-1 у липні може подати заявку на участь в єврокубках
Вчора 08:44 2189
Котельник: Сумніваюся, що Усик і Ломаченко змінять громадянство, але симпатія до Росії у них очевидна
08.05.2020 21:25 2716
Гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом
08.05.2020 17:26 1641
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
08.05.2020 15:57 9990 1
Блоги
72-річний Шварценеггер вразив своїм шпагатом
72-річний Шварценеггер вразив своїм шпагатом Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 304
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:13 260
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:37 274
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах Андрій Твердохліб
Вчора 19:41 1390
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
Вчора 18:54 873
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 1627 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1026
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 9990 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1564 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 1938 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:54 Футбол Президент Федерації футболу Гаїті звинувачується в сексуальних домаганнях 154
13:34 Шахи Сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй 283
13:19 Футбол Світоліна привітала маму з Днем матері 369
13:13 Боротьба Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців 294 1
12:51 Футбол Гравець Аталанти терміново госпіталізований 487
12:37 ММА Тоні Фергюсон - Джастін Гейджі. Огляд бою 668
12:31 Футбол Бетао: Ігор Суркіс - це найкраща людина 573
12:15 RunNews П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування 623
11:59 Блог 72-річний Шварценеггер вразив своїм шпагатом 306
11:42 Футбол Турецький футболіст задушив 5-річного сина 1458 2
11:25 ММА Генрі Сехудо - Домінік Крус: відео бою 640
11:13 Блог ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке 261
10:49 Футбол Ребров не поїде у Росію - Андронов 1057
10:28 Футбол Френсіс Нган - Жаїрзіньйо Розенструік: відео бою 1037
10:17 Футбол Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса 1324
09:59 Футбол Олександрія цікавилася гравцем Майнца 1207
09:45 ММА Хабіб прокоментував перемогу Гейджі 2188
09:38 ММА Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: відео бою 1311
09:16 Футбол Худжамов: Шахтар не відпустить Трубіна 1470
08:58 ММА Гейджи переміг Фергюсона, Сехундо завершив кар'єру. Всі результати турніру UFC 249 1483
08:42 Пряма трансляція Вітебськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1549
08:40 Пряма трансляція Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 941
08:28 RunNews Гешко пробіг перший в житті марафон 1800
08:13 ММА Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249 1265
08:00 ММА Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було 3676

П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування

Сьогодні 12:15 623 0
П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування

Джерело - ukr.media.

Тричі в тиждень ви виходите на пробіжку. Заняття приносять задоволення, ви думаєте, що отримуєте належний результат. Впевнені?

5 ознак неефективного тренування:

Ознака №1: ви не пам'ятаєте, коли захекались на тренуванні

Рівень витривалості у кожної людини різний. Однак утруднення дихання під час тренування — природний процес. Короткочасне утруднення дихання вказує на те, що тренування проходять ефективно. Перевірити неефективність можливо іншим способом — спробуйте заговорити і підтримати бесіду під час виконання спортивних вправ. Інтенсивне тренування не дозволить зробити це.

Ознака №2: однакова інтенсивність на всіх тренуваннях

Організм звикає до фізичних навантажень. Повторення однакових дій і вправ перестане приносити відповідний результат. Зміни в тілі стане складніше помічати. В такому разі необхідно спробувати анаеробні тренування. Протягом тривалого часу виконувати подібні тренування не вийде. Однак втома буде наступати швидше: серцево-судинна система не зможе забезпечувати м'язів достатній рівень кисню для створення необхідної кількості енергії. А кардіотренування дозволять зробити заняття ефективнішим.

Ознака №3: багато різнопланових вправ протягом дня

15 кілометрів пробіжки зранку, бокс вдень, а ввечері тренажерний зал із силовими вправами. Подібний підхід до тренувального процесу неефективний. Кілька різнопланових вправ можуть спровокувати травми. В ідеалі тренувань повинно бути не більше 5 на тиждень. Якщо не можете жити без кількох занять на день, спробуйте скласти грамотну програму, щоб вправи доповнювали одна одну.

Ознака №4: ви не захоплені тренувальним процесом

Тренувальний процес повинен займати всі думки під час виконання вправ. Якщо в залі постійно дивитеся телевізор, перемикаєте музику в плеєрі, мови про ефективність бути не може. Музика під час тренування важлива, але це не повинно займати всі думки, щоб не відволікати вас від мети.

Ознака №5: відчуття незавершеності після тренування

Після тренування повинно виникнути відчуття завершеності. Наприклад, взяли більшу вагу, ніж вчора, виконали нову асану на йозі. "Я зробив" — така емоція повинна виникнути після тренування. Не виникло такої думки? Має сенс більше викладатися.

Коментарі ()