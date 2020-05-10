П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування

Тричі в тиждень ви виходите на пробіжку. Заняття приносять задоволення, ви думаєте, що отримуєте належний результат. Впевнені?

5 ознак неефективного тренування:

Ознака №1: ви не пам'ятаєте, коли захекались на тренуванні

Рівень витривалості у кожної людини різний. Однак утруднення дихання під час тренування — природний процес. Короткочасне утруднення дихання вказує на те, що тренування проходять ефективно. Перевірити неефективність можливо іншим способом — спробуйте заговорити і підтримати бесіду під час виконання спортивних вправ. Інтенсивне тренування не дозволить зробити це.

Ознака №2: однакова інтенсивність на всіх тренуваннях

Організм звикає до фізичних навантажень. Повторення однакових дій і вправ перестане приносити відповідний результат. Зміни в тілі стане складніше помічати. В такому разі необхідно спробувати анаеробні тренування. Протягом тривалого часу виконувати подібні тренування не вийде. Однак втома буде наступати швидше: серцево-судинна система не зможе забезпечувати м'язів достатній рівень кисню для створення необхідної кількості енергії. А кардіотренування дозволять зробити заняття ефективнішим.

Ознака №3: багато різнопланових вправ протягом дня

15 кілометрів пробіжки зранку, бокс вдень, а ввечері тренажерний зал із силовими вправами. Подібний підхід до тренувального процесу неефективний. Кілька різнопланових вправ можуть спровокувати травми. В ідеалі тренувань повинно бути не більше 5 на тиждень. Якщо не можете жити без кількох занять на день, спробуйте скласти грамотну програму, щоб вправи доповнювали одна одну.

Ознака №4: ви не захоплені тренувальним процесом

Тренувальний процес повинен займати всі думки під час виконання вправ. Якщо в залі постійно дивитеся телевізор, перемикаєте музику в плеєрі, мови про ефективність бути не може. Музика під час тренування важлива, але це не повинно займати всі думки, щоб не відволікати вас від мети.

Ознака №5: відчуття незавершеності після тренування

Після тренування повинно виникнути відчуття завершеності. Наприклад, взяли більшу вагу, ніж вчора, виконали нову асану на йозі. "Я зробив" — така емоція повинна виникнути після тренування. Не виникло такої думки? Має сенс більше викладатися.